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رعد: للمطبّلين والمزمرين بوجه الثنائي ومرشحه ​أنتم تحاربون طواحين الهواء

أخبار لبنان
2023-07-01 | 05:43
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رعد: للمطبّلين والمزمرين بوجه الثنائي ومرشحه ​أنتم تحاربون طواحين الهواء
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رعد: للمطبّلين والمزمرين بوجه الثنائي ومرشحه ​أنتم تحاربون طواحين الهواء

رعد للعدو عن الطلب من المقاومة إزالة الخيمتين: ما بدّك حرب سكوت وتضبضب ​ولّى زمنك

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنهم لا يريدون فرض رئيس على أحد الآن، وقال: "من لا يُعجبه المرشّح الذي تدعمه المقاومة والثنائي الوطني يقولون أننا لا نريد رئيس يفرضه الثنائي ونحن لن نفرض على أحد شيء ، "عجبكم" انتخبوه وما "عجبكم" تعالو ناقشونا ، يقولون لا نناقشكم إلّا إذا سحبتم تأييدكم لهذا المرشّح وعليه من يُمارس الإرهاب والفرض؟  أنتم من تمارسونه".

وأضاف:  "لن نقبل شروطًا مُسبقةً للنقاش معكم ، تعالوا بمرشّحكم ونتناقش ، أمّا أنّ تُطبّلوا وتزمّروا في الإعلام بأننا لن نقبل أن يفرِض الثنائي الوطني مرشّحه علينا ، فأنتم تحاربون طواحين الهواء ولا مصداقية لإدعائكم على الإطلاق" .

وأكد أنهم  منفتخون على النقاش، قائلًا: "تعالوا وقولوا لنا لماذا مرشحنا لم يعجبكم ، ونحن نقول لكم لماذا مرشحكم لا يعجبنا ، وتعالوا لنتناقش حول حاجات المرحلة الراهنة ومتطلباتها ، لنقنعكم بأنّ خيارنا هو أفضل من خياركم ، معتبرًا أن من لا يريد أن يتفاهم فإنما يريد أن يلعب بأخلاق ومصالح الناس" .

أضاف إننا صابرون ونفسنا طويل ، ونصبر حرصاً منّا على الإستقرار والعيش الواحد مع شركائنا الذين نختلف معهم في الرؤية في هذا الوطن ، لكن في النهاية "في ناس بدا تقنع" .

وختم رعد : أمّا الرهان على تدخّل قوى دولية ضاغطة من أجل أن تضغط علينا للتخلّي عن مرشّح لمصلحة مرشّح لسنا مقتنعين به ، فهذا الأمر لن يُجدي نفعاً ولن يوصِل إلى أيّ نتيجة .

وأكّد أنّ حرق نسخة من القرآن الكريم لن يمرّ مرور الكرام ، وقال إن هذا الأمر من قبل معتوهٍ أو مُضلّل أو مدفوع له الأجر ، هو أمرٌ نفهم دوافعه ، ونعرِف حدود الجريمة فيه ، لكن أن يفعل كلّ ما فعله بإذنٍ من السلطات التي تدّعي حرية وحقوق الإنسان ، فهذا ما لا يُمكن أن يقبله عاقل على الإطلاق إلّا أنه عدوانٌ على الدّين والإنسان وقيم الحرية والرسالات السماوية.

وقال: "يتحدّثون عن الحرية ويزعمون أنهم يلتزمون الأنظمة ، فإذا كنتم تريدون الحرية فلتكن الحرية للجميع ، لأن الحرية لا تحتاج إلى نظام ، مشيرًا إلى أنهم غير منسجمين مع أنفسهم ويدّعون الحرية زوراً ولا تريدونها إلّا لأنفسهم ، أمّا حرية الشعوب وأصحاب الأراضي المحتلة بغزوٍ أو إحتلال فهم لا يريدونها ، تابع رعد : كفى الغرب ومعظم الأوروبيين دجلاً وخداعاً ونفاقاً ، موضحًا أنهم حين يشيعون ثقافة الإنسان والحرية فإنهم لا يُمارسونها إلّا مع أنفسهم" .

كلام رعد جاء خلال حفلٍ تأبينيّ أقيم في بلدة المروانية بمشاركة شخصيات وفعاليات والأهالي.

رئيس كتلة الوفاء للمقاومة وفي موضوع آخر قال إنّ الإسرائيلي ومنذ شهر "قايم قيامتو" على الخيمتَيْن الموجودتَيْن على الحدود ، واعتبر  أنهما وُضعتا في نقطة متقدمة على الخطّ الأزرق وفق تفسيره ، ويطلب أن تُزال هاتان الخيمتان ، وأنه يُفضَّل أنّ تقوم المقاومة بإزالتهما ، لأن  العدوّ الإسرائيلي إذا أراد ذلك فستقع الحرب وهو لا يريدها ، وتوجه النائب رعد للعدو قائلًا : إذا "ما بدّك حرب سكوت وتضبضب" ، أمّا أن تفرِض على المقاومة أن تنزع ما هو حقٌّ للبنان ، وما تعتبر أنه ضمن أرضه "فلا انتِ ولا غيرك بعد قادر تفرض" ، فقد ولّى الزمن الذي كنت تقصف فيه مفاعل تموز النووي دون أن يرفّ لكَ جفن ، و" ما كنت  تخاف من حدا" ، فالآن أنت لست قادرًا على إزالة خيمتين ، لأن هناك مقاومة ورجال ومؤمنين أقوياء في هذا البلد .

وأوضح أنّ العدوّ الإسرائيلي يتمسكن ويحتال أمام المجتمع الدولي بالإيحاء أنّ المقاومة تُخالف النظام العالمي الذي يقِف عند حدود حقوقنا .

أخبار لبنان

رعد

الثنائي الشيعي

اسرائيل

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