إخماد حريق في محيط المطار

شو صاير بمطار بيروت ؟ pic.twitter.com/Q3Tvoy2Klq
— مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) July 1, 2023
شو صاير بمطار بيروت ؟ pic.twitter.com/Q3Tvoy2Klq
اخماد حريق بؤرة تحتوي على أقفاص بلاستيكية في الأوزاعي.
اخمد عناصر من الدفاع المدني بمؤازرة من فوج إطفاء المطار وفوج إطفاء الضاحية في تمام الساعة ١٢:٠٠ من تاريخ اليوم ٢٠٢٣/٠٧/٠١ حريقاً شب في بؤرة تحتوي على اقفاص بلاستيكية في الأوزاعي - ضاحية بيروت الجنوبية.#بكل_الاوقات_حدك. pic.twitter.com/EXVEv4ovir
— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) July 1, 2023
اخماد حريق بؤرة تحتوي على أقفاص بلاستيكية في الأوزاعي.
اخمد عناصر من الدفاع المدني بمؤازرة من فوج إطفاء المطار وفوج إطفاء الضاحية في تمام الساعة ١٢:٠٠ من تاريخ اليوم ٢٠٢٣/٠٧/٠١ حريقاً شب في بؤرة تحتوي على اقفاص بلاستيكية في الأوزاعي - ضاحية بيروت الجنوبية.#بكل_الاوقات_حدك. pic.twitter.com/EXVEv4ovir