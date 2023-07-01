الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إخماد حريق في محيط المطار

أخبار لبنان
2023-07-01 | 06:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إخماد حريق في محيط المطار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
إخماد حريق في محيط المطار

الدفاع المدني: اخماد حريق بؤرة تحتوي على أقفاص بلاستيكية في الأوزاعي

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لحريق كبير اندلع في محيط المطار وانتشر في محيطه دخان كثيف.
 
وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن "الحريق شب خارج سور المطار في منطقة الأوزاعي، وهو ناتج عن اشتعال مواد بلاستيكية، وساهمت فرقة تابعة لإطفائية المطار وبمساعدة الدفاع المدني في اخماده".

من جهته، قال الدفاع المدني: "اخمد عناصر من الدفاع المدني بمؤازرة من فوج إطفاء المطار وفوج إطفاء الضاحية في تمام الساعة ١٢:٠٠ من تاريخ اليوم، حريقاً شب في بؤرة تحتوي على أقفاص بلاستيكية في الأوزاعي - ضاحية بيروت الجنوبية".
 

أخبار لبنان

حريق

المطار

الأوزاعي

الدفاع المدني

LBCI التالي
اعادة فتح محمية جزر النخل صباح الاحد ٢ تموز
رعد: للمطبّلين والمزمرين بوجه الثنائي ومرشحه ​أنتم تحاربون طواحين الهواء
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-06-27

فوج اطفاء بيروت: عناصر من الفوج يعملون على اخماد حريق في منطقة برج حمود - الطريق البحرية مقابل كاليري فانليان في محاولة لتطويقه قبل امتداده بمؤازرة الدفاع المدني

LBCI
آخر الأخبار
2023-06-26

اندلاع حريق قرب مركز بيال في تحويطة فرن الشباك والدفاع المدني يعمل على اخمادها قبل اقترابها من البيوت السكنية

LBCI
آخر الأخبار
2023-06-11

الوكالة الوطنية للاعلام: اندلاع حريق ضخم صباحا في بسبينا البترون ونيرانه امتدت على مسافة كبيرة من الحقول ولامست المنازل وتعمل عناصر الدفاع المدني على إخماده فيما لم تعرف أسبابه

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-22

حريق كبير في احراج بلدة إده والدفاع المدني يعمل على اخماده

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:04

إخماد حريق في كونتينر قرب جسر سينيق

LBCI
أخبار لبنان
06:58

العثور على جثة شاب في جرد الارز.. ستريدا جعجع: طلبت إرسال قوّة من الجيش إلى المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
06:39

اعادة فتح محمية جزر النخل صباح الاحد ٢ تموز

LBCI
أخبار لبنان
05:43

رعد: للمطبّلين والمزمرين بوجه الثنائي ومرشحه ​أنتم تحاربون طواحين الهواء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:35

إستدرج معلمته ثم اغتصبها وحاول خنقها مهدداً بحرقها... إبن الـ17 سنة ضحك خلال النطق بالحكم!

LBCI
منوعات
2023-06-07

مقابل 106 ألف دولار... براين نجح في زيادة طوله 17 سنتيمتراً! (صور)

LBCI
أخبار دولية
2023-06-28

قتيلان بينهما مسلح في تبادل لإطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدة في السعودية

LBCI
اخبار البرامج
2023-06-28

"بلا معلميّة ".. ماذا تفعلون اذا أردتم التوقّف عن التدخين؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:21

الشارع الفرنسي يغلي فهل يهدأ بعد جنازة الفتى نائل؟

LBCI
أخبار لبنان
05:43

رعد: للمطبّلين والمزمرين بوجه الثنائي ومرشحه ​أنتم تحاربون طواحين الهواء

LBCI
أخبار دولية
13:52

كيف احتوت الحكومة الفرنسية العنف بعد ليلة ثالثة من الشغب؟

LBCI
أخبار دولية
13:49

ردود الفعل على إحراق نسخة من القرآن في ستوكهولم مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

معهد الآداب الشرقية في عيده الـ١٢٠: إرث فريد في المنطقة ومتجدد بمجال اللغة العربية وفهم النصوص المقدسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

تاريخ عابق بالذكريات وسياحة طبيعية في المتين- مشيخا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الشعر من جيل إلى جيل محفور في الكتب ومواقع التواصل الإجتماعي أيضًا!

LBCI
أخبار لبنان
13:35

بيكريس في بيروت... وسلسلة مشاريع تشمل مجالات الصحة والتربية والثقافة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

نتائج الدور الربع نهائي ومباراة تحديد المراكز في بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ19 عاما

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:35

إستدرج معلمته ثم اغتصبها وحاول خنقها مهدداً بحرقها... إبن الـ17 سنة ضحك خلال النطق بالحكم!

LBCI
خبر عاجل
17:11

القضاء الفرنسي يوجه تهم فساد مالي لمساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة

LBCI
أمن وقضاء
11:50

العثور على جثة رجل قضى بأزمة قلبية قرب كنيسة مار تقلا في البوار

LBCI
رياضة
14:41

"لقد صدمت بشدة"... توقيف مدرب باريس سان جرمان ونجله وهذه هي تهمته!

LBCI
منوعات
15:23

إبن الـ7 أعوام سقط من العبارة ووالدته قفزت لإنقاذه... توفيا في المياه المتجمدة: حادثة أم جريمة؟!

LBCI
منوعات
09:44

تزامناً مع إشعال النيران في الشوارع الباريسية... الرئيس الفرنسي يرقص على أنغام إلتون جون! (فيديو)

LBCI
منوعات
14:55

بعد مرافقة المؤسسة لـ38 سنة... الـLBCI تكرم المصور سعيد بيتموني وتمنحه درعًا تقديرية

LBCI
أخبار لبنان
06:58

العثور على جثة شاب في جرد الارز.. ستريدا جعجع: طلبت إرسال قوّة من الجيش إلى المنطقة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More