إخماد حريق في محيط المطار

الدفاع المدني: اخماد حريق بؤرة تحتوي على أقفاص بلاستيكية في الأوزاعي

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لحريق كبير اندلع في محيط المطار وانتشر في محيطه دخان كثيف.



وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن "الحريق شب خارج سور المطار في منطقة الأوزاعي، وهو ناتج عن اشتعال مواد بلاستيكية، وساهمت فرقة تابعة لإطفائية المطار وبمساعدة الدفاع المدني في اخماده".



من جهته، قال الدفاع المدني: "اخمد عناصر من الدفاع المدني بمؤازرة من فوج إطفاء المطار وفوج إطفاء الضاحية في تمام الساعة ١٢:٠٠ من تاريخ اليوم، حريقاً شب في بؤرة تحتوي على أقفاص بلاستيكية في الأوزاعي - ضاحية بيروت الجنوبية".

شو صاير بمطار بيروت ؟ pic.twitter.com/Q3Tvoy2Klq — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) July 1, 2023