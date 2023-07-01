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اعادة فتح محمية جزر النخل صباح الاحد ٢ تموز

أخبار لبنان
2023-07-01 | 06:39
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اعادة فتح محمية جزر النخل صباح الاحد ٢ تموز
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اعادة فتح محمية جزر النخل صباح الاحد ٢ تموز

بيان صادر عن لجنة محمية في جزر النخل..

تقرر اعادة فتح محمية جزر النخل صباح الاحد ٢ تموز على ان يستخدم الجزء الرملي منها فقط.
 
وصدر بيان عن لجنة محمية جزر النخل: 

"عقب انتهاء التحقيقات الميدانية التي اجراها خبير الحرائق ومفرزة الشواطىء وتسليم التقرير الى المدعي العام البيئي في الشمال غسان باسيل والذي يستكمل جمع الملف وتحقيقاته لتحديد الفاعلين ومعاقبتهم، وبعد التنسيق مع معالي وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين وحرصا منه على ابقاء الجزيرة مكانا للسياحة المسؤولة لاهالي طرابلس والمينا، تقرر اعادة فتح المحمية صباح الاحد ٢ تموز على ان يستخدم الجزء الرملي منها فقط وذلك حتى انتهاء الفريق الاخصائي المكلف من قبل وزارة البيئة تحقيقاته واقتراحاته حول تحسين واقع المحمية وإدارتها وحماية التنوع البيولوجي ووضع قيود للسلامة العامة وطرق تنظيم الزيارات خلال الأسبوع المقبل، مع التشدد على منع استخدام الفحم والمواد المشتعلة المخصصة للشواء كما ينص قانون المحمية، حيث سيقوم رئيس اللجنة مع عناصر من شرطة بلدية وموظفي المحمية بمؤزارة من مخابرات الجيش ومفرزة الشواطىء بالتأكد من احترام شروط زيارة الجزيره.

أخبار لبنان

لجنة محمية

جزر النخل

حرائق

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