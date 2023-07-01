الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
30
o
الجنوب
24
o
البقاع
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
الأحد مع ماريو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
30
o
الجنوب
24
o
البقاع
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اعادة فتح محمية جزر النخل صباح الاحد ٢ تموز
أخبار لبنان
2023-07-01 | 06:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
اعادة فتح محمية جزر النخل صباح الاحد ٢ تموز
بيان صادر عن لجنة محمية في جزر النخل..
تقرر اعادة فتح محمية جزر النخل صباح الاحد ٢ تموز على ان يستخدم الجزء الرملي منها فقط.
وصدر بيان عن لجنة محمية جزر النخل:
"عقب انتهاء التحقيقات الميدانية التي اجراها خبير الحرائق ومفرزة الشواطىء وتسليم التقرير الى المدعي العام البيئي في الشمال غسان باسيل والذي يستكمل جمع الملف وتحقيقاته لتحديد الفاعلين ومعاقبتهم، وبعد التنسيق مع معالي وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين وحرصا منه على ابقاء الجزيرة مكانا للسياحة المسؤولة لاهالي طرابلس والمينا، تقرر اعادة فتح المحمية صباح الاحد ٢ تموز على ان يستخدم الجزء الرملي منها فقط وذلك حتى انتهاء الفريق الاخصائي المكلف من قبل وزارة البيئة تحقيقاته واقتراحاته حول تحسين واقع المحمية وإدارتها وحماية التنوع البيولوجي ووضع قيود للسلامة العامة وطرق تنظيم الزيارات خلال الأسبوع المقبل، مع التشدد على منع استخدام الفحم والمواد المشتعلة المخصصة للشواء كما ينص قانون المحمية، حيث سيقوم رئيس اللجنة مع عناصر من شرطة بلدية وموظفي المحمية بمؤزارة من مخابرات الجيش ومفرزة الشواطىء بالتأكد من احترام شروط زيارة الجزيره.
أخبار لبنان
لجنة محمية
جزر النخل
حرائق
التالي
العثور على جثة شاب في جرد الارز.. ستريدا جعجع: طلبت إرسال قوّة من الجيش إلى المنطقة
إخماد حريق في محيط المطار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-06-30
لجنة محمية جزر النخيل: اقفال المحمية حتى مطلع الاسبوع المقبل وذلك بسبب التحقيقات
أخبار لبنان
2023-06-30
لجنة محمية جزر النخيل: اقفال المحمية حتى مطلع الاسبوع المقبل وذلك بسبب التحقيقات
0
أخبار دولية
2023-06-28
حرائق الغابات في كندا تتسبب بمزيد من الهواء الملوث في أميركا الشمالية
أخبار دولية
2023-06-28
حرائق الغابات في كندا تتسبب بمزيد من الهواء الملوث في أميركا الشمالية
0
أخبار دولية
2023-06-11
في كندا... الحرائق تستعر وقد تستمر طوال الصيف
أخبار دولية
2023-06-11
في كندا... الحرائق تستعر وقد تستمر طوال الصيف
0
أخبار دولية
2023-06-10
مقتل 14 شخصاً في حرائق غابات في كازاخستان
أخبار دولية
2023-06-10
مقتل 14 شخصاً في حرائق غابات في كازاخستان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:13
يروون أراضيهم بمياهٍ مسروقة... ويحرمونها للمواطنين
أمن وقضاء
07:13
يروون أراضيهم بمياهٍ مسروقة... ويحرمونها للمواطنين
0
أخبار لبنان
07:03
"الشؤون الإجتماعية" أطلقت الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة
أخبار لبنان
07:03
"الشؤون الإجتماعية" أطلقت الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة
0
تقارير نشرة الاخبار
06:58
وفدٌ نيابي برلماني يمثل المعارضة في برلين... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
06:58
وفدٌ نيابي برلماني يمثل المعارضة في برلين... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
06:56
المكاري: الاعلام يلعب دورا مركزيا ومحوريا في الدعوة الى التلاقي والحوار
أخبار لبنان
06:56
المكاري: الاعلام يلعب دورا مركزيا ومحوريا في الدعوة الى التلاقي والحوار
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
مفاعيل إلغاء الشهادة المتوسطة مستمرة..
تقارير نشرة الاخبار
13:06
مفاعيل إلغاء الشهادة المتوسطة مستمرة..
0
فنّ
2023-06-30
ممثل متهم بجرم تنزيل مئات صور استغلال أطفال وتبادلها عبر إنستغرام!
فنّ
2023-06-30
ممثل متهم بجرم تنزيل مئات صور استغلال أطفال وتبادلها عبر إنستغرام!
0
خبر كاذب
05:10
أخبار كاذبة ارتبطت بحادثة القرش... اليكم أبرزها
خبر كاذب
05:10
أخبار كاذبة ارتبطت بحادثة القرش... اليكم أبرزها
0
خبر عاجل
2023-06-28
انتهاء الربع الاول من مباراة منتخب لبنان ومنتخب اسبانيا ضمن بطولة العالم لكرة السلة تحت الـ١٩ عامًا بتقدّم منتخب اسبانيا بنتيجة 29-2
خبر عاجل
2023-06-28
انتهاء الربع الاول من مباراة منتخب لبنان ومنتخب اسبانيا ضمن بطولة العالم لكرة السلة تحت الـ١٩ عامًا بتقدّم منتخب اسبانيا بنتيجة 29-2
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:05
أكبر عملية للجيشِ الإسرائيلي في الضفة الغربية
تقارير نشرة الاخبار
07:05
أكبر عملية للجيشِ الإسرائيلي في الضفة الغربية
0
أخبار لبنان
07:03
"الشؤون الإجتماعية" أطلقت الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة
أخبار لبنان
07:03
"الشؤون الإجتماعية" أطلقت الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة
0
تقارير نشرة الاخبار
06:58
وفدٌ نيابي برلماني يمثل المعارضة في برلين... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
06:58
وفدٌ نيابي برلماني يمثل المعارضة في برلين... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
06:56
المكاري: الاعلام يلعب دورا مركزيا ومحوريا في الدعوة الى التلاقي والحوار
أخبار لبنان
06:56
المكاري: الاعلام يلعب دورا مركزيا ومحوريا في الدعوة الى التلاقي والحوار
0
تقارير نشرة الاخبار
06:51
بشري تودّع هيثم ومالك طوق وسط إقفال وحداد عام
تقارير نشرة الاخبار
06:51
بشري تودّع هيثم ومالك طوق وسط إقفال وحداد عام
0
أخبار لبنان
06:32
ميقاتي عقد اجتماعا خصص لمطار رفيق الحريري الدولي
أخبار لبنان
06:32
ميقاتي عقد اجتماعا خصص لمطار رفيق الحريري الدولي
0
أخبار لبنان
05:52
اجتماع بين الوفد اللبناني وhenning speck
أخبار لبنان
05:52
اجتماع بين الوفد اللبناني وhenning speck
0
رياضة
13:36
ماذا في نتائج سباق النمسا في المرحلة التاسعة من بطولة العالم بالفورمولا وان؟
رياضة
13:36
ماذا في نتائج سباق النمسا في المرحلة التاسعة من بطولة العالم بالفورمولا وان؟
0
أخبار دولية
13:33
"أعالي البحار"… مناطق لا يملكها أحد.. مليئة بالكنوز والثروات!
أخبار دولية
13:33
"أعالي البحار"… مناطق لا يملكها أحد.. مليئة بالكنوز والثروات!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:07
انخفاض في أسعار المحروقات...
خبر عاجل
02:07
انخفاض في أسعار المحروقات...
2
خبر عاجل
05:19
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر حزيران
خبر عاجل
05:19
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر حزيران
3
أخبار لبنان
12:33
اليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني
أخبار لبنان
12:33
اليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني
4
خبر عاجل
16:15
اسبانيا تسقط فرنسا في الوقت الاضافي من المباراة النهائية بنتيجة ٧٣-٦٩و تحرز لقب بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عاماً
خبر عاجل
16:15
اسبانيا تسقط فرنسا في الوقت الاضافي من المباراة النهائية بنتيجة ٧٣-٦٩و تحرز لقب بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عاماً
5
امن وقضاء
12:07
قيادة الجيش تدعو اللبنانيين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات عقب مقتل مواطنَين في منطقة القرنة السوداء
امن وقضاء
12:07
قيادة الجيش تدعو اللبنانيين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات عقب مقتل مواطنَين في منطقة القرنة السوداء
6
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بشري والضنية تتصارعان على قسطل مياه... والنتيجة: شلال الضحايا لم يتوقف منذ سنين!
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بشري والضنية تتصارعان على قسطل مياه... والنتيجة: شلال الضحايا لم يتوقف منذ سنين!
7
أخبار لبنان
09:33
تغريدة للسفير السعودي... ماذا جاء فيها؟
أخبار لبنان
09:33
تغريدة للسفير السعودي... ماذا جاء فيها؟
8
خبر عاجل
14:00
تابعوا في هذه الأثناء انطلاق المباراة التي تجمع فرنسا وإسبانيا في نهائي بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ19 عاما عبر شاشة الـLB2
خبر عاجل
14:00
تابعوا في هذه الأثناء انطلاق المباراة التي تجمع فرنسا وإسبانيا في نهائي بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ19 عاما عبر شاشة الـLB2
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More