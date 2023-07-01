العثور على جثة شاب في جرد الارز.. ستريدا جعجع: طلبت إرسال قوّة من الجيش إلى المنطقة

ستريدا جعجع: اتصلت بقائد الجيش وطلبت منه إرسال قوّة من الجيش بأسرع ما يكون حيث وقعت الجريمة لإجراء كل التحقيقات

عثر على جثة شاب في جرد الارز - القرنة السوداء. وقد نُقلت الجثة الى بشري، ولم تُعرف بعد ظروف وفاته.



وتعليقًا على الحادثة، كشفت النائب ستريدا جعجع أنها اتصلت بقائد الجيش وطلبت منه إرسال قوّة من الجيش بأسرع ما يكون إلى المنطقة حيث وقعت الجريمة لإجراء كل التحقيقات.



وصدر عنها: "فوجئ أهالي بشري صباح اليوم بمقتل الشاب هيثم جميل الهندي طوق في منطقة الشِحَيْنْ في محيط القرنة السوداء من قبل مسلحين مجهولين الهوية كانوا يتواجدون في المنطقة على أثرها اتصلت بقائد الجيش وطلبت منه إرسال قوّة من الجيش بأسرع ما يكون إلى المنطقة حيث وقعت الجريمة لإجراء كل التحقيقات اللازمة لأن هذه المنطقة جبليّة وبعيدة جداً، كما العمل على اعتقال المجرمين وسوقهم إلى العدالة. هذه جريمة نكراء وقعت في وضح النهار، ولا يمكن أن يكون الحل إلا بإحقاق الحق وسوق المجرمين إلى العدالة.



من جهة ثانية، أتقدم بتعازيّ الحارة من أهالي الفقيد المغدور وأطلب منهم كما من جميع أهالي بشري التحلي بالصبر والهدوء بانتظار انتهاء التحقيقات وجلاء الحقيقة واحقاق الحق".