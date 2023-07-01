جنبلاط: مستمرون بالنهج الحواري مع جميع الأطراف السياسية بحثا عن الحلول الوطنية

أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط "استمرار الحزب بنهجه الحواري مع جميع الأطراف السياسية بحثا عن الحلول الوطنية، مشددا على أن "لطالما كنا وسنبقى أهل تسوية بين ابناء الوطن، وأهل أمانة في حمل قضايا المواطنين والتعبير عن طموحاتهم لبناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية".وجدد النائب جنبلاط خلال لقائه وفود شعبية التأكيد على ايلاء قضايا الشباب الاهتمام اللازم لتعزيز سبل وجودهم في وطنهم وبذل الجهود للحد من هجرتهم الى الخارج.أيضا، التقى جنبلاط وفدا من رجال الاعمال اللبنانيين في المملكة العربية السعودية، وأكد خلال اللقاء على "العلاقة التاريخية المتينة بين المختارة والمملكة"، منوّها "بوقوف السعودية الدائم الى جانب لبنان، لا سيما إبّان المحن التي مرّ ويمر بها، ولم تقصّر تجاهه يوما".