ميقاتي تابع حادثة مقتل الشاب طوق مع قائد الجيش والنائبة جعجع: لضرورة تحلي الجميع بالحكمة وعدم الإنجرار إلى أي ردات فعل

ميقاتي تابع حادثة مقتل الشاب طوق مع قائد الجيش والنائبة جعجع: لضرورة تحلي الجميع بالحكمة وعدم الإنجرار إلى أي ردات فعل

تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حادث مقتل الشاب هيثم طوق بالرصاص في منطقة القرنة السوداء عبر سلسلة إتصالات أبرزها مع قائد الجيش العماد جوزيف عون والمراجع الأمنية والقضائية المختصة.



وشدد الرئيس ميقاتي على أن هذه الحادثة مدانة وستتم ملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم ليأخذ القانون مجراه وليكونوا عبرة لغيرهم.



كما شدد خلال إتصال مع نائب بشري ستريدا جعجع على ضرورة تحلي الجميع بالحكمة وعدم الإنجرار إلى أي ردات فعل، خصوصًا في هذا الظرف الدقيق الذي نعيشه.