طوق استنكر "جريمة" القرنة السوداء: جريمة شنيعة لم ينفذها مسلحون مجهولون بل قناصون غادرون يتربصون في نطاق أرضنا

دعا النائب وليام جبران طوق أهل بشري والجبة وشبابها إلى "وجوب ضبط النفس"، وذلك في بيان جاء فيه:



"استفاقت بشري اليوم على فاجعة اغتيال الشاب البطل هيثم جميل الهندي طوق عن طريق القنص الغادر من قبل جماعة متفلتة تتمادى منذ سنوات في استباحة أرضنا ومحاولة استدراجنا الى قتال داخلي نحن لا نريده مع أهلنا في بقاعصفرين.



وعليه، إن هذه الجريمة الشنيعة لم ينفذها مسلحون مجهولون، بل قناصون غادرون يتربصون في نطاق أرضنا في "قمة الشهداء" بقصد الاستيلاء عليها. كما ان هذه الجريمة الشائنة ما كانت لتحصل لولا تراخي السلطات القضائية في حسم تثبيت الحدود منذ أكثر من سنتين.



لذلك، وأمام قدسية دماء شهيدنا البطل الذي سقط عن طريق الغدر الجبان، ندعو كل أهل بشري والجبة وشبابها إلى وجوب ضبط النفس وعدم الانزلاق إلى فخ القتال، ونحن لن نرضى بأقل من التوقيف الفوري لكافة المسلحين المتربصين في أرضنا وانزال اشد العقوبات بهم ومن يقف وراءهم.



وان الدعوة الى ضبط النفس لا تعني اطلاقا التساهل أو التفريط بدم الشهيد بل تعني الالتزام بقيمنا الاخلاقية والوطنية، والتمسك بتحصيل حقوقنا بايدينا في حال تقاعس السلطات والاجهزة المعنية".