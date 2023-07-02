دريان اتصل بكرامي بعد حادثة القرنة السوداء: هناك طابور خامس يسعى الى تسعير الفتنة

دريان لكرامي: هناك طابور خامس يسعى الى تسعير الفتنة

دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان رئيس "تيار الكرامة" وعضو "تكتل التوافق الوطني" النائب فيصل كرامي إلى "المساهمة في تهدئة الامور وإلى الإصرار على استخدام لغة العقل وتحكيم الوجدان الوطني في هذه المسألة خصوصاً ان هناك طابور خامس يسعى الى تسعير الفتنة والاصطياد بالماء العكر".

من جهته، أعرب كرامي في اتصال هاتفي مع دريان بعد حادثة القرنة السوداء عن شكره لـ "المفتي دريان على حكمته، وفي مطالبته بتحقيق العدالة التي نسعى اليها جميعا".