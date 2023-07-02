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فرنجية عن حادثة القرنة السوداء: للتحلي بالحكمة قطعًا للطريق على أي فتنة

فرنجية عن حادثة القرنة السوداء: للتحلي بالحكمة قطعًا للطريق على أي فتنة

غرد رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية عبر حسابه على "تويتر": "كل التعاطف مع ذوي الضحايا في بشري وعسى دماؤهم قربانًا على مذبح وحدة الوطن. وإننا إذ ندعو إلى التحلي بالحكمة قطعًا للطريق على أي فتنة، نناشد السلطات الأمنية والقضائية العمل وبسرعة لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة. ‏الرحمة للضحايا والشفاء للجرحى والمصابين".