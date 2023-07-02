بيرم وقع مذكرة تفاهم مع الجانب الإيراني

بيرم وقع مذكرة تفاهم مع الجانب الإيراني



إلتقى وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم والوفد المرافق نظيره الإيراني سيد صولت مرتضوي في إجتماع حضره أركان الوزارة، في إطار زيارته الرسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.



وبحسب بيان صادر عن وزير العمل، فقد تم التوافق على العديد من الأمور الإيجابية التي تهم الجانبين في مجالات مختلفة سيما التفتيش والتدريب على التفتيش في مجالات العمل والعلاقات بين العمال وأصحاب العمل، التعليم المهني والحرفي وتبادل الخدمات الفنية والهندسية والعمالة المتخصصة.



وتخلل اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين اللبناني والإيراني، وتم الإتفاق على متابعة متخصصين من البلدين بنود المذكرة لتصل هذه التفاهمات إلى التطبيق العملي.



وأمل بيرم ومرتضوي خلال اللقاء أن تتم الإفادة من تجارب البلدين المختلفة في كافة المجالات، خاصة ريادة الأعمال وخلق فرص العمل.