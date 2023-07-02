تكتل الاعتدال الوطني عن حادثة القرنة السوداء: لتغليب لغة الحكمة والعقل والوطنية

بيان لتكتل الاعتدال الوطني بعد حادثة القرنة السوداء

شدد تكتل الاعتدال الوطني على ضرورة تغليب لغة الحكمة والعقل والوطنية بعد حادثة القرنة السوداء.



وعلى اثر التطورات الأليمة التي شهدتها المنطقة أصدر التكتل البيان الآتي:



"أولاً :نعزي أهالي الضحايا وعموم اهالي بشري بمصابهم الأليم، مؤكدين ادانتنا لهذه الجريمة البشعة.



ثانياً:نناشد جميع المعنيين بتغليب لغة الحكمة والعقل والوطنية في التعاطي مع هذه الحادثة الاليمة و ندعو الجميع للاحتكام الى مؤسسات الدولة و القضاء مطالبين بالاسراع بالتحقيقات لتأخذ العدالة مجراها من دون اي حماية للمرتكبين واي استثمار سياسي او طائفي للقضية.فنحن ابناء بلد واحد ومنطقة واحدة وعلينا الحفاظ على هذه الثوابت".