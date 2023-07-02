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الراعي من الديمان: نعول على الجيش في فرض الأمن لصالح الجميع وعلى أهالي بشري ضبط النفس
أخبار لبنان
2023-07-02 | 05:12
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الراعي من الديمان: نعول على الجيش في فرض الأمن لصالح الجميع وعلى أهالي بشري ضبط النفس
الراعي من الديمان: نعول على الجيش في فرض الأمن لصالح الجميع وعلى أهالي بشري ضبط النفس
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد السادس من زمن العنصرة في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان.
وقال: "آلمتنا للغاية حادثة قرنة السوداء التي راح ضحيتها إثنان من بلدة بشري العزيزة من أسرة آل طوق الكرام وهما المرحومان هيثم ومالك. إننا نقدم تعازينا الحارة لعائلتي الضحيتين، ونلتمس من الله لهما الراحة الأبدية."
وعول الراعي على الجيش في فرض الأمن لصالح الجميع، مشيرًا إلى أنه على أهالي بشري ضبط النفس ووضع الخلاف المزمن في منطقة قرنة السوداء في عهدة القضاء.
أخبار لبنان
البطريرك الماروني
مار بشارة بطرس الراعي
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