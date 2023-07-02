سمير ضاهر للـLBCI: لا شطب للودائع وحقوق المودعين موجودة

أكّد مستشار رئيس حكومة تصريف الاعمال سمير ضاهر أن لا شطب للودائع فهي موجودة وحقوق المودعين موجودة لكن يجب أن يقابلها وجود للأصول وإذا كانت غير موجودة فلا شطب لما هو غير موجود.وكشف خلال حديث في "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أن الطرح المقدم هو تسديد جميع الودائع الى حد الـ100 الف دولار، شارحًا أن ذلك يعني أن 88% من المودعين يحصول على ودائعهم كاملةً ولكن ليست على دفعة واحدة.واشار الى أن المقتدر يجب أن يدفع ويساهم بعملية الخلاص وطنية، قائلًا: "المقتدر يقول "أنا مستعد أنا أدفع ولكن على أن اتأكد أن ما أدفعه يجب أن يستخدم بالطريقة السليمة".وفي موضوع صيرفة رأى أنه كلف الخزينة والاحتياط أموالا طائلة.وعن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، قال: "لكي يبرم الاتفاق مع صندوق النقد ويوافق عليه مجلس ادارته هناك اجراءات مسبقة وهي بعدد 10 يجب اتمامها"، مشيرًا الى أن قسمًا من الاجراءات يتّخذ عبر السلطة الاجرائية وقسم عبر السلطة التشريعية وهناك اجراء لمصرف لبنان بالاتفاق مع وزارة المال وهو توحيد سعر الصرف.واعتبر أن موازنة 2022 صدرت متأخرة وليست بمستوى الاصلاحات وقانون السرية المصرفة كان لصندوق النقد تصحيحات عليه.