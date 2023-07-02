وفد نيابي في ألمانيا لشرح الأزمة اللبنانية

وفد نيابي يغادر الى ألمانيا للقاء العديد من المسؤولين الألمان لشرح الأزمة اللبنانية



غادر وفد نيابي إلى ألمانيا للقاء العديد من المسؤولين الألمان لشرح الأزمة اللبنانية من نواحيها السياسية والاقتصادية وعرض خارطة طريق للخروج من هذه الأزمة.



الوفد ضم النواب فؤاد مخزومي وغسان حاصباني وراجي السعد وأديب عبد المسيح والياس حنكش وبلال الحشيمي ووضاح الصادق والمستشارة السياسية للنائب مخزومي السيدة كارول زوين.



وتجدر الإشارة إلى أن الزيارة لبرلين تأتي استكمال للزيارات التي شملت حتى الأن السويد وبلجيكا والولايات المتحدة وفرنسا.