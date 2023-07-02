التقدمي دان حادثة القرنة السوداء: لمعالجة الأسباب التي أدت إلى ما حصل

التقدمي دان حادثة القرنة السوداء: لمعالجة الأسباب التي أدت إلى ما حصل



دان الحزب التقدمي الإشتراكي بشدة الجريمة البشعة التي أودت بحياة شابين من آل طوق من بلدة بشري وقدم التعازي لعائلتيهما ولأهالي المنطقة.



وإذ دعا إلى إعلاء صوت العقل والتهدئة والحكمة، أكد ضرورة الركون دائمًا إلى الدولة وأجهزتها الأمنية المعنية لكشف حقيقة ما جرى وتسليم الجناة إلى القضاء المختص لإنزال العقوبات اللازمة بهم ومعالجة الأسباب التي أدت إلى ما حصل لقطع الطريق على أي محاولات مبيتة قد تهدف إلى إثارة بذور الفتنة.