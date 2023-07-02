قاووق: حبل الاصطفافات والتقاطعات الظرفية قصير

قاووق يعتبر أن حبل الاصطفافاتِ والتقاطعاتِ الظرفية قصير



إعتبر عضوّ المجلسِ المركزي في حزبِ الله الشيخ نبيل قاووق أن حبل الاصطفافاتِ والتقاطعاتِ الظرفية قصير وسرعانَ ما تُسقطُه الظروف، مشيراً الى أن الصيغةَ التوافقية وحدَها الفرصة الحقيقية للخروجِ من أزمةِ الاستحقاقِ الرئاسي.



وقال قاووق: "إن مرشحنا للرئاسة واحد ومرشحهم شتى وموقفنا ثابت وموقفهم كل يوم في شأن".