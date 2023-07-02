الخطيب دعا العقلاء والحكماء إلى التدخل لدرء الفتنة في القرنة السوداء

الخطيب دعا العقلاء والحكماء إلى التدخل لدرء الفتنة في القرنة السوداء



أعرب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب عن حزنه وأسفه لحادثة القرنة السوداء وما خلفته من سقوط ضحايا وجرحى، داعيًا العقلاء والحكماء إلى التدخل لدرء الفتنة التي نحذر من وقوعها بين الأهل والأخوة، ولا سيما أن لبنان يعيش ظروفًا صعبة تتداخل فيها الأزمات السياسية والمعيشية والإقتصادية مع الإستهدافات الإسرائيلية لتخريب لبنان وإدخاله في مستنقع الفتن والإضطرابات.



وطالب في بيان اللبنانيين بضبط النفس ووعي الأخطار التي تهدد لبنان والمنطقة وأن يكونوا على مستوى المسؤولية الوطنية ومعالجة الإشكالات بالحكمة والإحتكام إلى القضاء والجيش لكشف ملابسات ما حصل في القرنة السوداء.