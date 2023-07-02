تغريدة للسفير السعودي... ماذا جاء فيها؟

يؤكد #إريك_هوفر أنَّ القدرة على #إدارة_الأزمات واحتوائها لا يكمُن في السيطرة عليها بعد وقوعها، بل في القدرة على #صناعة_المستقبل واستشرافه؛ لتجنب العديد من التحديات التي قد تعترضنا إذا ما كنَّا مستعدين للتطُّلع للأمام بقوله: ❞ الطريقة الوحيدة للتنبؤ بالمستقبل هو أن يكون لديك…
— Waleed A. Bukhari (@bukhariwaleeed) July 2, 2023
يؤكد #إريك_هوفر أنَّ القدرة على #إدارة_الأزمات واحتوائها لا يكمُن في السيطرة عليها بعد وقوعها، بل في القدرة على #صناعة_المستقبل واستشرافه؛ لتجنب العديد من التحديات التي قد تعترضنا إذا ما كنَّا مستعدين للتطُّلع للأمام بقوله: ❞ الطريقة الوحيدة للتنبؤ بالمستقبل هو أن يكون لديك…