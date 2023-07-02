تغريدة للسفير السعودي... ماذا جاء فيها؟

غرد سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري عبر حسابه على تويتر، قائلا: "يؤكد ‎إريك هوفر أن القدرة على ادارة الازمات واحتوائها لا يكمن في السيطرة عليها بعد وقوعها، بل في القدرة على صناعة المستقبل واستشرافه، لتجنب العديد من التحديات التي قد تعترضنا اذا ما كنا مستعدين للتطلع للأمام بقوله: "الطريقة الوحيدة للتنبؤ بالمستقبل هو أن يكون لديك القدرة على صنعه".