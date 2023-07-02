هاشم: لتأخذ المؤسسات دورها وتضع خطة إنقاذية ولو في حدودها الدنيا

هاشم: لتأخذ المؤسسات دورها وتضع خطة إنقاذية ولو في حدودها الدنيا

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم أن "أزمة الشغور الرئاسي ما زالت في دائرة المراوحة بسبب إستمرار التعنت والمكابرة في مقاربة البعض للحلول المنتظرة من خلال حوار ونقاش وطني أصبح مطلوبًا، بعد أن آلت الجلسات الإنتخابية الـ12 إلى التوازن السلبي، حيث سلم الكثيرون أنه لا مفر من التقارب والتلاقي بين القوى السياسية للتفاهم على المواصفات المشتركة، مما سيؤدي إلى تجاوز الكثير من التعقيدات للوصول إلى إنهاء حالة الإستعصاء، وهذا كان ممكنًا منذ فترة طويلة لو استجاب البعض لدعوة الحوار واعتمدوا لغة العقل والحكمة واختاروا ما يخدم لبنان في ظل الظروف الإيجابية التي تحيط بالعلاقات العربية والإقليمية، والتي علينا إغتنامها للإستثمار إيجابيًا وبما يساعدنا على إيجاد حل لبعض المعضلات التي يرزح تحتها أبناء الوطن.



وجاء كلام النائب هاشم خلال جولة حدودية له ولقاءات في منزله في شبعا. وقال: "أمام حدة الأزمات الحياتية وعدم قدرة اللبنانيين على الوصول إلى المستشفيات أو تأمين أدنى متطلبات العيش الكريم أصبحت مسؤولية القوى السياسية مضاعفة لإنهاء الأزمة الراهنة"، داعيًا إلى أن "تأخذ المؤسسات دورها الطبيعي وبأسرع وقت وإلى وضع خطة إنقاذية ولو في حدودها الدنيا لأن اللبنانيين فقدوا الثقة بالدولة ومؤسساتها بعد أن انتشرت الفوضى وغابت الرقابة".



وأشار إلى أن "الغلاء والغش وتفشي الفساد في كل نواحي الحياة اليومية ينذر بما أسوأ إن لم تتدارك الدولة ذلك وتتخذ الخطوات التي تعيد الأمور إلى طبيعتها إنطلاقًا من إنتخاب رئيس قادر على مواكبة الأزمة والمساهمة بما يملك من قدرة سياسية على حل الكثير من الأزمات السياسية التي تترك آثارها السلبية اليومية على الواقع الوطني، ومنها أزمة النزوح وغيرها من الملفات الأساسية والمطلوبة وطنيًا".

