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اليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني
أخبار لبنان
2023-07-02 | 12:33
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اليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني
أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، أن كافّة اعمال التصحيح والتدقيق وإدخال العلامات العائدة لشهادات الثانوية المهنية والمشرف المهني وامتحان الدخول الى السنة الأولى من شهادة التكميلية المهنية لمن انهى دورة تدريبية مدتها 400 أو 800 ساعة قد انتهت،
وبناءً عليه، سوف تصدر النتائج العائدة لتلك الشهادات يوم الاحد الواقع فيه 2 تموز 2023 عند الساعة التاسعة مساءً.
يُمكن للطلاب المُرشّحين عن الشهادات المذكورة آنفًا الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين:
Results.vte.gov.lb
Results.vte-gov.com
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