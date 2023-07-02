بيان مشترك لوزارة البيئة ومصلحة الليطاني... ماذا جاء فيه؟

أصدرت وزارة البيئة بياناً مشتركاً مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني حول مشكلة عدم كفاءة محطة الرفع التي تنقل مياه الصرف الصحي من بلدة القرعون الى محطة التكرير في عيتنيت (سد القرعون)، والتي تتسبب عند زيادة الضغط عليها بتسرب المياه غير المعالجة الى الاراضي المكشوفة، ومنها الى بحيرة القرعون.



وأشار البيان المشترك الى أن "هذه المشكلة المزمنة، والتي تعود الى عيوب في التصميم وعدم كفاءة المحطة، هي موضوع متابعة من قبل الجهتين، بالتنسيق مع اتحاد بلديات البحيرة. وقد اسفرت هذه المتابعة عن شمول مشروع رفع التلوث عن بحيرة القرعون الممول من البنك الدولي لاشغال تجديد وتنفيذ محطة الرفع، التي تنقل مياه الصرف الصحي من بلدة القرعون الى محطة التكرير في عيتنيت بعد دراسة تصميم جديد وتحديث لمضخاتها لتفادي هذا الخلل".



ولفت البيان الى أن "مصلحة الليطاني قد وافقت على تخصيص الأراضي اللازمة والدعم المطلوب لهذه الأشغال لصالح مؤسسة مياه البقاع لتسهيل التنفيذ وحماية البحيرة من التلوث".