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بيان مشترك لنائبي قضاء بشري...
أخبار لبنان
2023-07-02 | 15:30
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بيان مشترك لنائبي قضاء بشري...
صدر عن نائبي قضاء بشري ستريدا طوق جعجع وملحم طوق بيان مشترك، جاء فيه:
"أمام هول الجريمة الشائنة التي أدت إلى سقوط الشهيدين مالك طوق طوق وهيثم جميل طوق، عن طريق الغدر في أرضنا في قمة الشهداء المعروفة جغرافياً بـ"القرنة السوداء"، صدر عن نائبي بشري بياناً تضمّن التأكيد على النقاط الآتية:
أولاً، إن بشري، وكما كانت دائماً على مر العصور، تقف بشيبها وشبابها يداً واحدة في مواجهة جميع القضايا التي تمس بكرامة أهلها ووجودهم في هذه الأرض.
ثانياً، إن الجريمة النكراء التي وقعت على أرضنا وأدّت إلى استشهاد شابين من خيرة شباب بشري تستوجب تأهب واستنفار الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة والعسكريّة كافة، وانهاء التحقيقات بأسرع وقت ممكن، وتوقيف القتلة كائناً من كانوا وإلى أي جهة انتموا وسوقهم إلى العدالة وإنزال أشد العقوبات بهم، لأن هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام من دون مساءلة وعقاب.
ثالثاً، إن ملكيّة بشري في قمّة الشهداء لم تكن ولن تكون على الإطلاق موضع نزاع من أي نوع كان، وهي كانت ولا تزال وستبقى جزءاً لا يتجزأ من النطاق العقاري التاريخي لقضاء بشري.
رابعاً، نزولاً عند قرار أهل الشهيدين ومشيئتهم، وحفاظاً على صورة مدينة المقدمين بشري، يدعو النائبان ستريدا طوق جعجع وملحم طوق أهلهما في جبة بشري للإلتزام بعدم إطلاق الرصاص خلال مراسم جنازة الشهيدين غداً والإستعاضة عن ذلك بالمشاركة الكثيفة والصلاة لراحة نفسيهما".
أخبار لبنان
مشترك
لنائبي
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