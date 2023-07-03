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عطالله للـ LBCI: لا يمكن الخروج من الازمة الا بحوار جدي
أخبار لبنان
2023-07-03 | 04:14
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عطالله للـ LBCI: لا يمكن الخروج من الازمة الا بحوار جدي
عطالله للـ LBCI: لا يمكن الخروج من الازمة الا بحوار جدي
رأى النائب جورج عطالله أنه لو عُقدت الجلسة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية، لكانت تظهرت الاحجام الحقيقية.
أما في ما يتعلق بالحوار، ذكّر خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI انه في تموز الماضي، طرح التيار الوطني الحر الحوار بين كل القوى السياسية لتذليل العقبات، خصوصا وان الاصطفافات الحالية لا تنتج رئيسا. وقال: "لا زلنا على موقفنا ولا يمكن الخروج من الازمة الا بحوار جدي. الخارج لديه مشاكله الآن، ويجب استغلال فرص التسهيل لا التعطيل".
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