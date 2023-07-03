مارك ضو للـLBCI: جهاد أزعور أقرب طريق لإنهاء الفراغ

مارك ضو للـLBCI: على حزب الله وحركة أمل اعلان شروطهم لبقاءهم في الجلسة لإنتخاب رئيس

رأى النائب مارك ضو أن الوزير السابق جهاد أزعور هو أقرب طريق لإنهاء الفراغ، لافتا الى أنه أكثر مرشح حصل على أصوات وهو أكثر مرشح لديه الحظوظ للحصول على 65صوتا في حال اتمام الجلسة الثانية.



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "لا نستغني عن جهاد أزعور لأنه أقرب طريق لملء الفراغ".



واعتبر أنه على حزب الله وحركة أمل اعلان شروطهم لبقاءهم في الجلسة لإنتخاب رئيس.



ورأى أن "انتخاب رئيس يحتاج الى تقاطع بين قوى وعدم فيتو من قوى، ومن واجبنا كنواب الغاء الفراغ".



وقال: "ليس لدينا القوة لقلب الطاولة على السلاح ولا قوة لقلب الطاولة على اصطفافات طائفية".



وعن المبادرة الفرنسية، قال: "المبادرة الفرنسية أفضل ما يمكن أن تقوم به هو حوار خارج لبنان".



ولفت الى أن الموفد الفرنسي جان ايف لودريان جاء بمبادرة من الفرنسيين وحتى الدول الخارجية لم تتحاور فيما بينها على مقاربة مشتركة ولودريان حتى لو عاد الى لبنان فهو لا يتحدث بإسم الجميع.