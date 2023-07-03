هاشم عبر الـ LBCI: كلام مغلوط بشأن مقاربتنا للحوار

هاشم عبر الـ LBCI: كلام مغلوط بشأن مقاربتنا للحوار

شدد النائب قاسم هاشم على ضرورة الحوار للتفاهم بشأن كيفية الخروج من الشغور الرئاسي لتأتي لاحقا الملفات الاخرى، التي يجب ان يكون رئيس الجمهورية حاضرا فيها.



وقال خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI: "لا شيء يمنع الحوار، وهناك كلام مغلوط بشأن مقاربتنا للحوار وكيفية التفاهم على مواصفات الرئيس المقبل، للذهاب لاحقا بسلة الاسماء الى صندوق الاقتراع، اما الحوار لفرض شخص معين فهذا كلام غير صحيح".