بلال عبدالله للـLBCI: المطلوب حوار مفتوح غير مشروط

بلال عبدالله للـLBCI: لبنان متروك لمصيره

أوضح النائب بلال عبدالله أن تعبير "التقاطع" لا ينطبق على الحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي، قائلا: "نحن نتميز بتعبير "تغليب المصلحة الوطنية" وسنتابع بهذا الاتجاه".



ورأى في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن "ما حصل يؤشر الى أن الأكثرية في مجلس النواب غير راضية على "تشنج" فريق سياسي معيّن بإستمراره بترشيح مرشح واحد لا غير وامتناعه عن عدم الخوض في تسوية على مرشح آخر".



وقال: "الاستعصاء السياسي سيستمر بحسب مسنوب الكلام السياسي الذي نسمعه بالأيام الأخيرة بسبب عدم اهتمام الخارج في لبنان والزيارات التي حصلت هي أكثر للإستماع والاستطلاع من دون أي مبادرة جدية ولبنان متروك لمصيره".



وأشار الى أنه "لا بد من الحوار، والمطلوب حوار مفتوح غير مشروط بكل المسائل فأمامنا تحديد مصير هذا البلد وليس فقط انتخاب رئيس".



وقال: "علاقتنا مع الرئيس نبيه بري باقية ومستمرة وهذا لا يعني اننا لا نتمايز في الموقف السياسي".