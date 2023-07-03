الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
الأحد مع ماريو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فادي كرم للـLBCI: المشكلة في لبنان ليست الرئاسة بل تموضع الأطراف السياسية كل واحد في طرف

أخبار لبنان
2023-07-03 | 04:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فادي كرم للـLBCI: المشكلة في لبنان ليست الرئاسة بل تموضع الأطراف السياسية كل واحد في طرف
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
فادي كرم للـLBCI: المشكلة في لبنان ليست الرئاسة بل تموضع الأطراف السياسية كل واحد في طرف

فادي كرم للـLBCI: ما يحاول أن يقوم به حزب الله هو أخذ اللبنانيين الى المكان الذي يصب لمصلحته في المنطقة

أكد النائب فادي كرم ألا أحد يرفض الحوارات ولكن ما يحصل هو عملية مناورة وعملية ضرب لنتائج الديمقراطية وللدستور".

واعتبر كرم أنه دائما يجب أن يكون هناك حوار بين الاطراف الممثلة للشعب اللبناني وهذا أمر طبيعي.

وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "بكل مرّة يكون فريق الممانعة "مزروك" يلجأ الى موضوع حوارات قد يهدف منها الى شرذمة الأطراف المواجهة له".

وأضاف: "المشكلة في لبنان ليست الرئاسة بل المشكلة الوضع السياسي وتموضع الأطراف السياسية كل واحد في طرف والمشكلة ثقافية ومشكلة وطن". 

ولفت الى أن "ما يحاول أن يقوم به حزب الله اليوم ومحور الممانعة هو أخذ اللبنانيين بالإحتيال والتشاطر الى المكان الذي يصب لمصلحته في المنطقة".
 
وأوضح أن "ما يقوم به مع النائب جورج عطالله من وقت الى آخر هو محاولة تقريب وجهات النظر بين المعارضة والتيار الوطني الحر".
 

أخبار لبنان

للـLBCI:

المشكلة

لبنان

الرئاسة

تموضع

الأطراف

السياسية

LBCI التالي
عطالله للـ LBCI: لا يمكن الخروج من الازمة الا بحوار جدي
بلال عبدالله للـLBCI: المطلوب حوار مفتوح غير مشروط
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-06-26

فيصل الصايغ للـLBCI: نحن كحزب نعتبر أن الرئاسة هي مدخل أساسي للولوج الى المستقبل الأفضل للبنانيين والبدء بحل المشاكل الأساسية الاقتصادية والمعيشية

LBCI
خبر عاجل
2023-06-14

الخير للـLBCI: ما حصل في الجلسة اليوم يؤكد على صوابية قرارنا وما يعنينا الآن هو الذهاب لخيار تبني مرشح في الجلسة المقبلة والكتلة أكدت على أن موقفها واحد وموقف السعودية كان واضحًا بعدم التدخل بالشأن اللبناني ونحن لسنا بانتظار أحد

LBCI
آخر الأخبار
2023-06-14

بلال عبد الله للـLBCI: تجربة ازعور السياسية وخبرته الاقتصادية كافيتان لاعطائه صفة التوافقي ذو خبرة اقتصادية وهو قادر على مواكبة الشروط المطلوبة لانقاذ لبنان

LBCI
خبر عاجل
2023-05-25

معلومات للـLBCI: لبنان منح فترة سماح لسنة لإتمام معالجات مالية ونقدية ومصرفية لتفادي وضع اسمه على اللائحة الرمادية بصفة دولة غير متعاونة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:13

يروون أراضيهم بمياهٍ مسروقة... ويحرمونها للمواطنين

LBCI
أخبار لبنان
06:56

المكاري: الاعلام يلعب دورا مركزيا ومحوريا في الدعوة الى التلاقي والحوار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:51

بشري تودّع هيثم ومالك طوق وسط إقفال وحداد عام

LBCI
أخبار لبنان
06:44

وزير الدفاع التقى السيناتور في مجلس الشيوخ الفرنسي جويل غاريو-مايلام

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:00

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في بداية عملية واسعة في الضفة الغربية

LBCI
آخر الأخبار
15:11

نقولا شماس لـ"الأحد مع ماريو": الكلام عن الخسائر غير دقيق اذ ان هناك دين سياديّ رتّبته الدولة على نفسها وتقوم اليوم بوقاحة بمحاولة توزيعه على المواطنين

LBCI
آخر الأخبار
02:39

مقتل عنصر في فرق الإطفاء الفرنسية عند مكافحته حريقا مندلعا في سيارات

LBCI
أخبار دولية
00:51

وفاة كاتبة أوكرانية أصيبت بقصف روسي في كراماتورسك

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:56

المكاري: الاعلام يلعب دورا مركزيا ومحوريا في الدعوة الى التلاقي والحوار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:51

بشري تودّع هيثم ومالك طوق وسط إقفال وحداد عام

LBCI
أخبار لبنان
05:52

اجتماع بين الوفد اللبناني وhenning speck

LBCI
رياضة
13:36

ماذا في نتائج سباق النمسا في المرحلة التاسعة من بطولة العالم بالفورمولا وان؟

LBCI
أخبار دولية
13:33

"أعالي البحار"… مناطق لا يملكها أحد.. مليئة بالكنوز والثروات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بشري والضنية تتصارعان على قسطل مياه... والنتيجة: شلال الضحايا لم يتوقف منذ سنين!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

بشري الغارقة في الحزن على ضحيتيها تستعجل التحقيقات... ودعوات للتهدئة ونبذ الفتنة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

فيلم ينقل صورة لبنان عبر تقنية الواقع الإفتراضي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

العالم إحتفل الأسبوع المنصرم بعيد الموسيقى... وهكذا كان المشهد في لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:07

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
05:19

وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر حزيران

LBCI
أخبار لبنان
12:33

اليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني

LBCI
خبر عاجل
16:15

اسبانيا تسقط فرنسا في الوقت الاضافي من المباراة النهائية بنتيجة ٧٣-٦٩و تحرز لقب بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عاماً

LBCI
امن وقضاء
12:07

قيادة الجيش تدعو اللبنانيين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات عقب مقتل مواطنَين في منطقة القرنة السوداء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بشري والضنية تتصارعان على قسطل مياه... والنتيجة: شلال الضحايا لم يتوقف منذ سنين!

LBCI
أخبار لبنان
09:33

تغريدة للسفير السعودي... ماذا جاء فيها؟

LBCI
خبر عاجل
14:00

تابعوا في هذه الأثناء انطلاق المباراة التي تجمع فرنسا وإسبانيا في نهائي بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ19 عاما عبر شاشة الـLB2

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More