فادي كرم للـLBCI: المشكلة في لبنان ليست الرئاسة بل تموضع الأطراف السياسية كل واحد في طرف

فادي كرم للـLBCI: ما يحاول أن يقوم به حزب الله هو أخذ اللبنانيين الى المكان الذي يصب لمصلحته في المنطقة

أكد النائب فادي كرم ألا أحد يرفض الحوارات ولكن ما يحصل هو عملية مناورة وعملية ضرب لنتائج الديمقراطية وللدستور".



واعتبر كرم أنه دائما يجب أن يكون هناك حوار بين الاطراف الممثلة للشعب اللبناني وهذا أمر طبيعي.



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "بكل مرّة يكون فريق الممانعة "مزروك" يلجأ الى موضوع حوارات قد يهدف منها الى شرذمة الأطراف المواجهة له".



وأضاف: "المشكلة في لبنان ليست الرئاسة بل المشكلة الوضع السياسي وتموضع الأطراف السياسية كل واحد في طرف والمشكلة ثقافية ومشكلة وطن".



ولفت الى أن "ما يحاول أن يقوم به حزب الله اليوم ومحور الممانعة هو أخذ اللبنانيين بالإحتيال والتشاطر الى المكان الذي يصب لمصلحته في المنطقة".

وأوضح أن "ما يقوم به مع النائب جورج عطالله من وقت الى آخر هو محاولة تقريب وجهات النظر بين المعارضة والتيار الوطني الحر".