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"التلغراف والطيّار" تنضمان إلى أرشيف مكتبة جامعة الروح القدس

أخبار لبنان
2023-07-03 | 05:36
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&quot;التلغراف والطيّار&quot; تنضمان إلى أرشيف مكتبة جامعة الروح القدس
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"التلغراف والطيّار" تنضمان إلى أرشيف مكتبة جامعة الروح القدس

"التلغراف والطيّار" تنضمان إلى أرشيف مكتبة جامعة الروح القدس

بمبادرة لافتة من عائلة الصحافي توفيق المتني، تم توقيع عقد هبة بين جامعة الروح القدس – الكسليك، ممثلة بمدير المكتبة العامة الأب جوزف مكرزل والمحامي فوزي توفيق المتني، لوهب صحيفتي التلغراف والطيار إلى مكتبة الجامعة، بهدف العمل على رقمنتهما ليكونا بمتناول الباحثين والطلاب في دراساتهم وأعمالهم البحثية. 

وحضر أيضًا أفراد العائلة الدكتور غسان، وجيهان وغادة توفيق المتني، والأساتذة في مكتب متني للمحاماة كارلا أشقر وزينة أبي رميا.

تجدر الإشارة إلى أن الصحيفتين المذكورتين لعبتا دورًا مميزًا في تاريخ الحياة السياسية اللبنانية للفترة الممتدة من العام 1930 حتى العام 1970، وساهمتا في تشكيل الرأي العام اللبناني والدفاع عن القضايا الوطنية الهامة. وتعتبران اليوم من المصادر القيمة التي يحتاجها كل طالب أو باحث.

وبذلك، تضاف صحيفتي التلغراف والطيار الى الإرث الصحافي الموجود في مكتبة جامعة الروح القدس – الكسليك، التي تضم أكثر من 400 مجموعة لدوريات وصحف لبنانية صدرت في لبنان، أو للبنانيين أصدروها في الخارج وذلك منذ تأسيس أول صحيفة لبنانية في العام 1858 حتى يومنا هذا.

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تابعوا في هذه الأثناء انطلاق المباراة التي تجمع فرنسا وإسبانيا في نهائي بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ19 عاما عبر شاشة الـLB2

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