اجتماع بين الوفد اللبناني وhenning speck

اجتماع بين الوفد اللبناني وhenning speck

اجتمع الوفد النيابي اللبناني المعارض في أحد مباني البرلمان الألماني بالمسؤول عن السياسة الخارجية للتحالف البرلماني للإتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الإجتماعي المسيحي henning speck وجرى استعراض للأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان لا سيما لجهة ضرورة إتمام الانتخابات الرئاسية وإنجاز الإصلاحات ولا سيما التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.