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وزير الدفاع التقى السيناتور في مجلس الشيوخ الفرنسي جويل غاريو-مايلام

أخبار لبنان
2023-07-03 | 06:44
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وزير الدفاع التقى السيناتور في مجلس الشيوخ الفرنسي جويل غاريو-مايلام
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وزير الدفاع التقى السيناتور في مجلس الشيوخ الفرنسي جويل غاريو-مايلام

السيناتور غاريو-مايلام أكدت وقوف فرنسا الدائم الى جانب لبنان

التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة اليوم، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي وسكرتير لجنة الخارجية والدفاع والقوات المسلحة السيناتور جويل غاريو-مايلام، وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما التعاون المستمر بين جيشي البلدين. 

وأعربت السيناتور غاريو-مايلام عن ثقتها بقدرة اللبنانيين على تجاوز الأزمة التي ترخي بثقلها على لبنان. وأكدت وقوف فرنسا الدائم الى جانبه في مختلف المجالات لا سيما العسكرية منها.

بدوره، نوّه وزير الدفاع بالدعم الفرنسي المستمر للبنان والمبادرات الهادفة لإيجاد حلول للأزمات التي يمر بها، مقدراً التعاون العسكري بين البلدين ومشاركة فرنسا في اليونيفيل والتنسيق الدائم مع الجيش اللبناني في مجالات التدريب والتجهيز.

ثمّن الوزير سليم عالياً لفرنسا وقوفها الدائم الى جانب لبنان، مشددا على أهمية أن يتخذ المجتمع الدولي الخطوات اللازمة لمساندة الموقف اللبناني الداعي لعودة النازحين السوريين الى بلادهم متمنيا على السيناتور غاريو-مايلام التعبير عن الموقف اللبناني أمام المجتمع الدولي.

أخبار لبنان

موريس سليم

جويل غاريو-مايلام

مجلس الشيوخ الفرنسي

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لبنان

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