المكاري: الاعلام يلعب دورا مركزيا ومحوريا في الدعوة الى التلاقي والحوار

حضرت حادثة القرنة السوداء في كلمة وزيرِ الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري خلال مؤتمر حول دورِ وسائل الاعلام في بناء الخطاب السياسي الايجابي.



واعتبر المكاري أن الاعلام يلعب دورا مركزيا ومحوريا في الدعوة الى التلاقي والحوار.