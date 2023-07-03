"الشؤون الإجتماعية" أطلقت الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة

أطلقت وزارة الشؤون الإجتماعية الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة، والذي من شأنه أن يسهل حياةَ جميع الأشخاص الذين يحتاجون لأي خدمة من الوزارة، كما سيكون بمثابة المصدر الرسمي والموثوق لهم في ظل الكم الكبير من الأخبار المغلوطة وغير الدقيقة المنتشرة.