ميقاتي عقد اجتماعا خصص لمطار رفيق الحريري الدولي

ميقاتي عقد اجتماعا خصص لمطار رفيق الحريري الدولي

ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا خصص لمطار رفيق الحريري الدولي.



وقد بحث المجتمعون في قدرة المطار الاستيعابية خصوصا بعدما سجلت الحركة معدلا وسطيا بلغ 36 الف راكب يوميا بين مغادرة ووصول.



وقد اتخذت سلسلة من الاجراءات عند الوصول لتخفيف الزحمة.