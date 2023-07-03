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شقير يطالب الأجهزة المعنية بالتحرك سريعاً لكشف ملابسات حادثة القرنة السوداء
أخبار لبنان
2023-07-03 | 10:50
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شقير يطالب الأجهزة المعنية بالتحرك سريعاً لكشف ملابسات حادثة القرنة السوداء
شقير يطالب الأجهزة المعنية بالتحرك سريعاً لكشف ملابسات حادثة القرنة السوداء
عبّر رئيس تجمع "كلنا لبيروت" الوزير السابق محمد شقير عن أسفه وحزنه الشديدن لحادثة القرنة السوداء وسقوط الضحيتين هيثم طوق ومالك طوق، متقدماً من عائلة طوق وذوي الضحيتين ومحبيهم ومن قيادات بشري بأحر التعازي وأصدق المواساة لهذه المأساة التي أصابت كل لبنان.
وفي هذا الإطار، طالب شقير في بيان، أجهزة الدولة المعنية بالعمل بالسرعة القصوى لـ"كشف ملابسات الحادثة المستنكرة لإحقاق الحق ومنع الفتنة ولحماية مجتمعنا وأهلنا ووطننا".
وأثنى على موقف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي يعبر عن موقف وطني راسخ وجامع، أعلن دعمه للجيش اللبناني الذي يبقى صمام أمان للوطن والمواطنين، مشدداً على ضرورة قيام الدولة بمهامها بالكامل لا سيما لجهة حل النزاعات عبر فرض القانون وفرض هيبة الدولة.
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