الراعي من بشري: نؤمن بالدولة ونعرف القاتل وهذه ليست مجرد حادثة والمطلوب ترسيم الحدود في القرنة السوداء وإنهاء الفتنة

الراعي من بشري: نؤمن بالدولة ونعرف القاتل وهذه ليست مجرد حادثة

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال ترؤسه مراسم دفن الضحيتين هيثم ومالك طوق، في كنيسة السيدة في بشري أننا "نؤمن بالدولة ونعرف حدودنا ونعرف القاتل وهذه ليست مجرد حادثة"، داعيا الى "ترسيم الحدود في منطقة القرنة السوداء وإنهاء الفتنة"، مطالبا بكشف "الفاعل أو الفاعلين والاقتصاص منهم".



ولفت الى ان "شباب بشري يعلنون دائما استعدادهم للحل، ونحن جميعا تحت سلطة القانون العادل"، وقال: "لو قام القضاء بعمله لما كنا وصلنا اليوم الى هذه المأساة، والخوف ان يستمر القضاء بتخاذله".