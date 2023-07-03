وليام طوق: دعوتنا الى ضبط النفس لا تعني التساهل او التفريط بدم هيثم ومالك طوق

أكد النائب وليام طوق بعد مراسم دفن الشابين هيثم ومالك طوق في بشري، أننا "لا نفرط بدم شهدائنا ولا نساوم على كرامة ارضنا واهلنا ودعوتنا الى ضبط النفس لا تعني التساهل او التفريط بدم هيثم ومالك طوق".