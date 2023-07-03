في سرايا طرابلس.. اجتماعٌ طارئ لمجلسِ الامنِ الفرعي في الشمال تطرق الى الاحداث التي وقعت في القرنة السوداء

اجتماعٌ طارئ لمجلسِ الامنِ الفرعي في الشمال

عُقد في سرايا طرابلس اجتماعٌ طارئ لمجلسِ الامنِ الفرعي في الشمال، تطرقَ الى الاحداثِ التي وقعت في منطقةِ القُرنةِ السوداء وتداعياتِها على منطقتي بشري والضنية -بقاعصفرين.



وشدد المجتمعون على وجوبِ المتابعةِ المستمرة لضبط ِالوضعِ الأمني في المنطقةِ المتنازَع عليها تفادياً لحصولِ أيِ إشكالاتٍ بين الطرفين ولتهدئةِ النفوس والحفاظِ على العيش المشترك.



كذلك جرى طرحُ عددٍ من الاقتراحاتِ لحلِ النزاعِ القائم بين الطرفين.



