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أرديل: أي نشاط غير مصرح به بالقرب من الخط الأزرق يشكل مصدر قلق ويمكن أن يزيد التوتر وسوء الفهم

أرديل: أي نشاط غير مصرح به بالقرب من الخط الأزرق يشكل مصدر قلق ويمكن أن يزيد التوتر وسوء الفهم

أعلنت نائبة مدير مكتب "اليونيفيل" الإعلامي كانديس أرديل في إتصال مع "الوكالة الوطنية للإعلام" أن "رئيس بعثة اليونيفيل قائدها العام اللواء أرولدو لاثارو يواصل إتصالاته المباشرة مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لحل مسالة الخيام بالقرب من بسطرة".



وقالت: "إننا نتحقق من التقارير التي أفادت عن نقل خيمة شمال الخط الأزرق".



وأضافت: "أي وجود أو نشاط غير مصرح به بالقرب من الخط الأزرق يشكل مصدر قلق ويمكن أن يزيد التوتر وسوء الفهم".