الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميقاتي: الفريق الذي يتمترس خلف حفاظ مزعوم على صلاحيات رئيس الجمهورية هو نفسه من مارس التعطيل لسنوات

أخبار لبنان
2023-07-04 | 02:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميقاتي: الفريق الذي يتمترس خلف حفاظ مزعوم على صلاحيات رئيس الجمهورية هو نفسه من مارس التعطيل لسنوات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
ميقاتي: الفريق الذي يتمترس خلف حفاظ مزعوم على صلاحيات رئيس الجمهورية هو نفسه من مارس التعطيل لسنوات

ميقاتي: الفريق الذي يتمترس خلف حفاظ مزعوم على صلاحيات رئيس الجمهورية هو نفسه من مارس التعطيل لسنوات

اعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، أنه "بدا من الواضح من مجمل المواقف الاعتراضية التي نسمعها أن استمرار الحكومة في مهامها لا يتوافق مع طموحات الاطراف الساعية الى تعميم الفراغ، إما بحجة اعادة بناء المؤسسات وفق توازنات تشكل انقلاباً على الدستور وروحيته، وإما للضغط في اتجاه تحقيق مكاسب".

واضاف خلال مؤتمر الإقتصاد الاغترابي في فندق فينيسيا، "الفريق الذي يتمترس خلف حفاظ مزعوم على صلاحيات رئيس الجمهورية هو نفسه من مارس التعطيل لسنوات ويتمادى في رفع التهمة المثبتة عليه بالصاقها بالآخرين وبالسعي المستمر لتعطيل عمل الحكومة والتصويب على قراراتها".

وعن المغتربين، قال "عندما نتحدث عن الاغتراب في هذا الوقت بالذات فإنّ أول ما يتبادر إلى ذهني هو العلاقة الوثيقة بين المقيمين على أرض الوطن واللبنانيين المنتشرين في كل أصقاع الدنيا، والمغتربون هم الرئة التي يتنفس منها لبنان بفضل خبراتهم المهنية التنافسية والكفاءة والريادة المُعترَف بهما لهم حتى من قبل أشدّ المنافسين". وتابع: " ينعقد مؤتمركم اليوم على وقع أزمة الشغور الرئاسي المستمر منذ أشهر من دون ظهور بوادر حل بعدما تمترست الأطراف الداخلية المعنية خلف مواقف لا تقبل التراجع عنها وبعدما دخلت الوساطات الخارجية أيضا في دائرة المراوحة حتى إشعار آخر". 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الفريق

يتمترس

مزعوم

صلاحيات

الجمهورية

التعطيل

لسنوات

LBCI التالي
فيصل كرامي للـLBCI: للفصل بين جريمة القرنة السوداء ومشكلة المياه
انخفاض طفيف بأسعار المحروقات...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
02:53

ميقاتي: الفريق الذي يتمترس خلف حفاظ مزعوم على صلاحيات رئيس الجمهورية هو نفسه من مارس التعطيل لسنوات ويتمادى في رفع التهمة المثبتة عليه بالصاقها بالآخرين وبالسعي المستمر لتعطيل عمل الحكومة والتصويب على قراراتها

LBCI
صحف اليوم
2023-06-21

ميقاتي يسحب فتيل الإشكال على صلاحيات تنظيم المشاركة في "اكسبو قطر" (الجمهورية)

LBCI
صحف اليوم
2023-05-31

الشهر الثامن من الفراغ يبدأ اليوم... مصادر لـ"الجمهورية": أطراف التعطيل تقفز فوق الوقت الذي ضاع!

LBCI
أخبار سياسية
2023-05-20

ميقاتي: لو كان هناك رئيس للجمهورية وحكومة مكتملة الصلاحيات لكان الموقف اللبناني أقوى بكثير

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:26

اهالي حولا الجنوبية زرعوا 50 شجرة عِوضًا عن الاشجار التي قطعها الجيش الاسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
06:22

بو حبيب: لا عودة إلى إنطلاقة لبنان اقتصادياً من دون عودة الثقة وترميم العلاقة مع المنتشرين

LBCI
اقتصاد
06:21

مصدر مصرفي: تقرير صندوق النقد هو بمثابة مضبطة اتهام واضحة في حق السلطة

LBCI
أخبار لبنان
06:18

الجمهورية القوية: الحوار الذي تُريده الممانعة لا يهدفُ إلّا إلى الإنقلابِ على "الطائف"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:01

عراك ماغي بو غصن مع سيدة تعنّف ابنها.. حقيقة أو مشهد تمثيلي؟

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-12

الـLBCI على واتساب...

LBCI
صحف اليوم
00:34

الجمود يسيطر على الملف الرئاسي ولا مبادرات خارجية (الجمهورية)

LBCI
أخبار لبنان
04:54

تعميم من التفتيش المركزي الى الإدارات العامة لمتابعة تنفيذ أحكام مرسوم إعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:59

إسبانيا بطلة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بعد مباراة نهائية قوية مع فرنسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

لمساعدة من يلجأ عادة إلى خدمات وزارة الشؤون الإجتماعية... موقع إلكتروني يسهل التواصل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

قضية ساحة مار مخايل تسير كقصة إبريق الزيت

LBCI
أخبار دولية
13:51

في اليوم السادس للأحداث في فرنسا... الأرقام حول الخسائر والموقوفين تتظهر

LBCI
أخبار دولية
13:47

مدينة جنين مخيمها في وجه أوسع عملية عسركية إسرائيلية منذ 2002

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

وفد نيابي يمثل المعارضة في برلين من أجل عرض الواقع السياسي والإقتصادي في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بيروت... مدينة ضاربة في التاريخ وفي أحيائها وشوارعها ألف حكاية وحكاية

LBCI
أمن وقضاء
13:36

ابنة الـ6 أعوام ضحية وحش بشري.. وبعض وسائل التواصل والاعلام شاركوا بالجريمة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

عندما يغيب الحل تسقط الدماء... الجيش يوقف ٢٨ شخصًا بين بقاعصفرين وبشري

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
07:13

يروون أراضيهم بمياهٍ مسروقة... ويحرمونها للمواطنين

LBCI
خبر عاجل
02:08

انخفاض طفيف بأسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
14:45

اختفى عندما كان مراهقًا... العثور على إبن الـ25 عامًا على قيد الحياة بعد اختفائه لأكثر من 8 سنوات!

LBCI
أخبار لبنان
11:41

الراعي من بشري: نؤمن بالدولة ونعرف القاتل وهذه ليست مجرد حادثة والمطلوب ترسيم الحدود في القرنة السوداء وإنهاء الفتنة

LBCI
فنّ
11:11

بعد شهر على استقباله طفله السابع... روبرت دي نيرو يفقد حفيده عن عمر 19 عاما! (صورة)

LBCI
فنّ
05:01

عراك ماغي بو غصن مع سيدة تعنّف ابنها.. حقيقة أو مشهد تمثيلي؟

LBCI
أمن وقضاء
13:36

ابنة الـ6 أعوام ضحية وحش بشري.. وبعض وسائل التواصل والاعلام شاركوا بالجريمة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

عندما يغيب الحل تسقط الدماء... الجيش يوقف ٢٨ شخصًا بين بقاعصفرين وبشري

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More