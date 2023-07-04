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حركة المسافرين عبر المطار: ارتفاع بنسبة 22 بالمئة في حزيران و24 بالمئة في النصف الأول من 2023
أخبار لبنان
2023-07-04 | 04:13
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حركة المسافرين عبر المطار: ارتفاع بنسبة 22 بالمئة في حزيران و24 بالمئة في النصف الأول من 2023
حركة المسافرين عبر المطار: ارتفاع بنسبة 22 بالمئة في حزيران و24 بالمئة في النصف الأول من 2023
بدت حركة المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ناشطة جداً خلال شهر حزيران الفائت ،وتميزت بتسجيل الرقم الأعلى منذ مطلع العام الحالي، لا بل يمكن القول انها من بين الأعلى منذ سنوات. اذ ارتفعت بنسبة فاقت 22 بالمئة عن حزيران 2022 وبلغ مجموع الركاب 708 آلاف و 970 راكباً مقابل 580 ألفاً و 787 راكباً في حزيران العام الماضي ، حيث ارتفع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة فاقت 25 بالمئة مسجلاً 427 ألفاً و 854 وافداً.
ومنذ بداية حزيران وعلى مدى ايامه الثلاثين سجلت الحركة اليومية للوافدين الى لبنان اكثر من 10 آلاف وافد ، وبقيت في مسار تصاعدي حتى وصلت في بعض الأيام الى اكثر من 20 ألف وافد وبلغت الحركة اليومية للمسافرين عبر المطار اكثر من ثلاثين ألفاً بين واصلين ومغادرين وهذا ما يعيد حركة المطار الى معدلات ما قبل العام 2019.
وقد توزعت حركة المطار خلال حزيران 2023 على الشكل التالي:
المسافرون:
ارتفع عدد الوافدين الى لبنان خلال حزيران 2023 بنسبة 25,68 بالمئة وسجل 427 ألفاً و 854 راكباً ( مقابل 340 ألفاً و 427 وافداً في حزيران 2022), كما ارتفع عدد الركاب في المغادرة بنسبة 17 بالمئة وسجل 280 ألفاً و 366 راكباً ، اما عدد ركاب الترانزيت فتراجع بنسبة 16,48 بالمئة وبلغ 750 راكباً ، ليصبح مجموع الركاب عبر المطار خلال حزيران الفائت 708 آلاف و 970 راكباً .
حركة الطائرات:
بلغ عدد الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال حزيران الفائت 5492 رحلة ( بزيادة 20,75 بالمئة عن حزيران 2022),منها 2749 رحلة وصول الى لبنان ( بزيادة 21 بالمئة).
ومع انتهاء شهر حزيران وبالتالي النصف الأول من العام 2023 ارتفع المجموع العام للركاب عبر المطار منذ مطلع العام وحتى نهاية الشهر السادس منه الى ثلاثة ملايين و 185 ألفاً و 959 راكباً مقابل مليونين و 568 ألفاً و 797 راكباً في النصف الأول من العام الماضي 2022 اي بزيادة نسبتها 24 بالمئة .
فقد ارتفع عدد الوافدين الى لبنان خلال النصف الأول من العام 2023 بنسبة 25,37 بالمئة وسجل مليون و 637 ألفاً و 760 راكباً ، كما ارتفع عدد المغادرين من لبنان بنسبة 22,80 بالمئة وسجل مليون و 545 ألفاً و43 راكباً .
كذلك ارتفع عدد الرحلات الجوية بنسبة 18,94 بالمئة وسجل 26764 رحلة من لبنان واليه.
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