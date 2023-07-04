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الجمهورية القوية: الحوار الذي تُريده الممانعة لا يهدفُ إلّا إلى الإنقلابِ على "الطائف"
أخبار لبنان
2023-07-04 | 06:18
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الجمهورية القوية: الحوار الذي تُريده الممانعة لا يهدفُ إلّا إلى الإنقلابِ على "الطائف"
اعتبر تكتلُ الجمهوريةِ القوية أنّ التذرّعَ بالذّهابِ إلى الحوارِ لطرحِ الملفّاتِ الرئيسيّةِ الخلافيّة بغيةَ الوصولِ إلى حلولٍ مشتركة، هو عمليّةُ غشٍ موصوفة، باعتبار أن الحوارَ بين اللبنانيّين حول الملفاتِ الكبرى قد تمّ في مدينةِ الطائف بعد انتهاءِ الحرب، وأنتجَ وثيقةَ الوِفاق الوطني، وبالتالي خُلاصة هذا الحوار هي "اتفاقُ الطائف".
واضافَ المجتمعون انّ الحوارَ الذي تُريده الممانعة لا يهدفُ إلّا إلى الإنقلابِ على "الطائف" ونسف الدستور اللبناني، بما يُعاكس النظام والانتظام العام، كترسيخِ الثُلث المعطّل لفئةٍ معيّنة، والتوقيعِ الثالث، ومصادرةِ القرار الاستراتيجي للدولة، بما يُناقضُ جوهر ومندرَجات اتفاق الطائف.
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