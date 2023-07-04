اهالي حولا الجنوبية زرعوا 50 شجرة عِوضًا عن الاشجار التي قطعها الجيش الاسرائيلي

بادر عددٌ من اهالي حولا الجنوبية الى زرعِ قرابةَ ٥٠ شجرة، مكان الشجر الذي عَمَدَ العدو الاسرائيلي على قطعِه قبل يومين خارجَ السِياج التِقني عند الحدود بين بلدة ‎حولا ومستعمرة "المَنارة"، وذلك بحضورِ عناصرَ من الجيشِ اللبناني وفريق الطوبوغرافيا في الجيش الذي حددَ مكانَ الخطِ الازرق.



