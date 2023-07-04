الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في برلين.. الازمة السياسة والاقتصادية حاضرة في جولة الوفد النيابي اللبناني

أخبار لبنان
2023-07-04 | 06:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في برلين.. الازمة السياسة والاقتصادية حاضرة في جولة الوفد النيابي اللبناني
LBCI
شاهد الآن
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
في برلين.. الازمة السياسة والاقتصادية حاضرة في جولة الوفد النيابي اللبناني

أخبار لبنان

برلين..

الازمة

السياسة

والاقتصادية

حاضرة

الوفد

النيابي

اللبناني

LBCI التالي
ماذا في نشاط السراي الحكوميّ اليوم؟
طقس صيفي معتاد وضباب خفيف
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:32

وفد من "أمل" زار رئيس "التقدمي" مهنئا... شهيب: العلاقة مع حركة أمل وبري تاريخية وستستمر

LBCI
منوعات
10:17

بعد أن خسرت إبنها البالغ من العمر 5 أشهر... نهاية مأساوية للوالدة المفجوعة!

LBCI
أخبار لبنان
10:05

مستشفى مار يوسف: من مستشفى تعليمي إلى مستشفى تعليمي جامعي

LBCI
أخبار لبنان
10:02

تشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية والنزاعات على المياه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:32

وفد من "أمل" زار رئيس "التقدمي" مهنئا... شهيب: العلاقة مع حركة أمل وبري تاريخية وستستمر

LBCI
أخبار لبنان
10:05

مستشفى مار يوسف: من مستشفى تعليمي إلى مستشفى تعليمي جامعي

LBCI
أخبار لبنان
10:02

تشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية والنزاعات على المياه

LBCI
خبر عاجل
09:49

القضاء الفرنسي يوافق على إلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان ورفاقه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-04-16

المطران عوده: مسؤولو الوطن أصبحوا سببا لموت البلاد ونحن بحاجة إلى إصلاح حقيقي يطال كافة المجالات لكن هذا يتطلب قرارا سياسيا

LBCI
منوعات
2023-06-20

بعد زواجها من روبوت محادثة... روزانا تعلن عن نيتها في العثور على الحبّ الحقيقي ولكن!

LBCI
آخر الأخبار
2023-07-03

مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 150 مليون دولار أميركي بمعدل 85500 ليرة لبنانية للدولار الواحد

LBCI
أخبار لبنان
2023-06-04

المطران عبد الساتر زار نصر الله...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:06

القرم: نطرحُ رفع سعر تعرفة الإتصالات مُجدّداً هذا العام

LBCI
أخبار دولية
06:31

بعد الاعتداءات الإسرائيلية على جنين.. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين

LBCI
أخبار دولية
06:31

اضراب عام يعم الضفة الغربية احتجاجا على الهجوم الاسرائيلي على جنين

LBCI
أخبار لبنان
06:30

في برلين.. الازمة السياسة والاقتصادية حاضرة في جولة الوفد النيابي اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
06:26

اهالي حولا الجنوبية زرعوا 50 شجرة عِوضًا عن الاشجار التي قطعها الجيش الاسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
06:22

بو حبيب: لا عودة إلى إنطلاقة لبنان اقتصادياً من دون عودة الثقة وترميم العلاقة مع المنتشرين

LBCI
أخبار لبنان
02:41

ميقاتي: الفريق الذي يتمترس خلف حفاظ مزعوم على صلاحيات رئيس الجمهورية هو نفسه من مارس التعطيل لسنوات

LBCI
رياضة
13:59

إسبانيا بطلة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بعد مباراة نهائية قوية مع فرنسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

لمساعدة من يلجأ عادة إلى خدمات وزارة الشؤون الإجتماعية... موقع إلكتروني يسهل التواصل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:01

عراك ماغي بو غصن مع سيدة تعنّف ابنها.. حقيقة أو مشهد تمثيلي؟

LBCI
منوعات
14:45

اختفى عندما كان مراهقًا... العثور على إبن الـ25 عامًا على قيد الحياة بعد اختفائه لأكثر من 8 سنوات!

LBCI
خبر عاجل
02:08

انخفاض طفيف بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
11:41

الراعي من بشري: نؤمن بالدولة ونعرف القاتل وهذه ليست مجرد حادثة والمطلوب ترسيم الحدود في القرنة السوداء وإنهاء الفتنة

LBCI
فنّ
11:11

بعد شهر على استقباله طفله السابع... روبرت دي نيرو يفقد حفيده عن عمر 19 عاما! (صورة)

LBCI
أمن وقضاء
13:36

ابنة الـ6 أعوام ضحية وحش بشري.. وبعض وسائل التواصل والاعلام شاركوا بالجريمة!

LBCI
خبر عاجل
09:49

القضاء الفرنسي يوافق على إلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان ورفاقه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

عندما يغيب الحل تسقط الدماء... الجيش يوقف ٢٨ شخصًا بين بقاعصفرين وبشري

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More