أمن الدّولة في النبطيّة تتابع مكافحتها للمتاجرين بصحّة المواطنين

أقفلت دوريّة من أمن الدّولة في النبطية معملين للمياه في بلدتي شوكين وجباع، بحضور رئيس مصلحة الإقتصاد في النبطيّة، بعد إجراء فحص للمياه التي ثبت تلوّثها وخطرها على صحّة المواطن، وأتلفت العبوات المخزّنة في المعملين لمنع استهلاكها.