القرم: نطرحُ رفع سعر تعرفة الإتصالات مُجدّداً هذا العام

تناول وزير الاتصالات جوني القرم في مؤتمر واقع القطاع الثابت والدافع لتعديل التعرفة وقطاع الانترنت عبر شبكة غير مرخصة.

وقال القرم: نطرحُ رفع سعر تعرفة الإتصالات مُجدّداً هذا العام سبع مرّات وحتى مع هذا الغلاء لن نصلَ إلى الكِلفةِ التي كانت عام 2018 .