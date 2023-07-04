بري اجتمع مع شيا وعرض الأوضاع الأمنية مع قائد الجيش واستقبل بو حبيب

استقبل رئيس مجلس النوابنبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفيرة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا حيث جرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين .



اضافة الى ذلك، عرض بري الأوضاع الامنية وشؤون المؤسسة العسكرية خلال إستقباله قائد الجيش العماد جوزيف عون .



وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله ابو حبيب حيث تناول البحث بتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية .