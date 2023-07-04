الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مستشفى مار يوسف: من مستشفى تعليمي إلى مستشفى تعليمي جامعي
أخبار لبنان
2023-07-04 | 10:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مستشفى مار يوسف: من مستشفى تعليمي إلى مستشفى تعليمي جامعي
بالرّغم من الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع الصحيّ في لبنان، لا يزال مستشفى مار يوسف – المركز الطبّي ريمون وعايده نجّار، التابع لجمعية راهبات الصّليب، محافظاً على جودة الخدمات الصحية، ويعمل على تطوير مكانته العلمية والأكاديمية.
وفي هذا الإطار، وقّعت الرئيسة العامّة لجمعية راهبات الصّليب، الأمّ ماري مخلوف، إتّفاقية تطوير التعاون بين المستشفى وجامعة القدّيس يوسف، ممثّلاً برئيس الجامعة الأب البروفسور سليم دكّاش.
وشارك في التوقيع، رئيسة المستشفى الأخت ناديا أندراوس وعميد كلّية الطبّ البروفسور رولان طنب.
وقد حضر التوقيع: نائب عميد كلّية الطبّ البروفسور إيلي نمر، المدير الطبّي في المستشفى البروفسور جان بياجيني، رئيس لجنة الجودة البروفسور بيار سركيس، بالإضافة إلى راهبات الصليب وعدد من أفراد الجهاز الطبّي والتمريضيّ والإداري. كما حضر أيضاً مدير مستشفى أوتيل ديو الأستاذ نسيب نصر.
وقد نصّت الاتّفاقية على إعطاء لقب المستشفى الجامعي لمستشفى مار يوسف ( HOPITAL UNIVERSITAIRE)، بعد أن كان منذ سنوات مستشفى تعليمي.(AFFILIEE)
وأكّدت الكلمات أنّ هذه الاتّفاقية تمثّل خطوة مهمة في الالتزام المشترك بصحّة الشعب اللبناني وعافيته، ومسؤولية تلبية الاحتياجات الطبّية لكلّ من يقصد هذا المستشفى، بغضّ النّظر عن أصله ودينه ووضعه الاجتماعي والاقتصادي.
هذا وستعكس هذه الاتفاقيّة بين المستشفى والجامعة، مزيداً من التواصل والتبادل والعمل على تحفيز التعاون المستمرّ بين الأطباء والباحثين في المستشفى والأساتذة والطلاب في الجامعة.
وستزيد هذه الاتّفاقية من تطوير التدريب العملي وتحسين مستوى الرعاية الصحيّة وتقديم الخدمات الطبّية الأفضل للمجتمع، وتمكين الشباب الواعد من الحصول على تعليم مميّز وفرص مهنية واعدة، لتشكّل علامة رجاء في ظلمة هذا العالم، لإكمال رسالة مؤسّس جمعية راهبات الصليب الطوباوي أبونا يعقوب الكبّوشي، بمحبّة ورحمة.
أخبار لبنان
مستشفى
مار يوسف
جامعة القدّيس يوسف
التالي
أسرار الصحف 04-07-2023
لمساعدة من يلجأ عادة إلى خدمات وزارة الشؤون الإجتماعية... موقع إلكتروني يسهل التواصل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-06-16
مريضة بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة O- في مستشفى مار يوسف - الدورة للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 71961353
آخر الأخبار
2023-06-16
مريضة بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة O- في مستشفى مار يوسف - الدورة للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 71961353
0
آخر الأخبار
2023-04-25
مريض بحاجة ماسّة وطارئة لوحدات دم من فئة A+ في مستشفى مار يوسف - الدورة للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 71152153
آخر الأخبار
2023-04-25
مريض بحاجة ماسّة وطارئة لوحدات دم من فئة A+ في مستشفى مار يوسف - الدورة للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 71152153
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-26
افتتاح المركز الطبي لجمعية كلنا عيلة في مستشفى القرطباوي
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-26
افتتاح المركز الطبي لجمعية كلنا عيلة في مستشفى القرطباوي
0
آخر الأخبار
2023-06-26
مريضة بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة O- في مستشفى الرسول الأعظم.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03701326
آخر الأخبار
2023-06-26
مريضة بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة O- في مستشفى الرسول الأعظم.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03701326
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
كيف يستفيد لبنان من طاقات واستثمارات المغتربين؟
تقارير نشرة الاخبار
14:04
كيف يستفيد لبنان من طاقات واستثمارات المغتربين؟
0
أخبار لبنان
13:51
وفدٌ من حركة أمل في كليمنصو وتأكيد على العلاقة بين الطرفين واستمرار التعاون في مختلف المجالات
أخبار لبنان
13:51
وفدٌ من حركة أمل في كليمنصو وتأكيد على العلاقة بين الطرفين واستمرار التعاون في مختلف المجالات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الوفد النيابي اللبناني دعا ألمانيا للإنضمام إلى دول لقاء باريس
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الوفد النيابي اللبناني دعا ألمانيا للإنضمام إلى دول لقاء باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كيف ستصبح أسعار الإنترنت لدى أوجيرو اذا أقرت الحكومة رفع الأسعار؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كيف ستصبح أسعار الإنترنت لدى أوجيرو اذا أقرت الحكومة رفع الأسعار؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-29
من البحر الى النهر...هكذا يعيّد لبنان
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-29
من البحر الى النهر...هكذا يعيّد لبنان
0
أخبار لبنان
2023-07-03
المكاري: الاعلام يلعب دورا مركزيا ومحوريا في الدعوة الى التلاقي والحوار
أخبار لبنان
2023-07-03
المكاري: الاعلام يلعب دورا مركزيا ومحوريا في الدعوة الى التلاقي والحوار
0
اخبار البرامج
2023-06-28
"توقف قلبي لدقيقتين وهذا ما رأيته"... مناهل روت ما حصل معها في دقائق وفاتها ولقاء مميز جمعها بالطفل خالد!
اخبار البرامج
2023-06-28
"توقف قلبي لدقيقتين وهذا ما رأيته"... مناهل روت ما حصل معها في دقائق وفاتها ولقاء مميز جمعها بالطفل خالد!
0
منوعات
2023-06-28
حقيقة صادمة... الوسائد يمكن أن تفوق مقعد المرحاض قذارة لهذه الأسباب!
منوعات
2023-06-28
حقيقة صادمة... الوسائد يمكن أن تفوق مقعد المرحاض قذارة لهذه الأسباب!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
كيف يستفيد لبنان من طاقات واستثمارات المغتربين؟
تقارير نشرة الاخبار
14:04
كيف يستفيد لبنان من طاقات واستثمارات المغتربين؟
0
أخبار لبنان
13:51
وفدٌ من حركة أمل في كليمنصو وتأكيد على العلاقة بين الطرفين واستمرار التعاون في مختلف المجالات
أخبار لبنان
13:51
وفدٌ من حركة أمل في كليمنصو وتأكيد على العلاقة بين الطرفين واستمرار التعاون في مختلف المجالات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بعثة منتخب لبنان للسيدات لكرة السلة تعود الى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بعثة منتخب لبنان للسيدات لكرة السلة تعود الى لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مخيم جنين تاريخ من المواجهات مع الجيش الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مخيم جنين تاريخ من المواجهات مع الجيش الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من أين تدخل الأسلحة الى فلسطين المحتلة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من أين تدخل الأسلحة الى فلسطين المحتلة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
اسرائيل مستمرة في عملية جنين... وحركة حماس ترد في تل ابيب
تقارير نشرة الاخبار
13:44
اسرائيل مستمرة في عملية جنين... وحركة حماس ترد في تل ابيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الوفد النيابي اللبناني دعا ألمانيا للإنضمام إلى دول لقاء باريس
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الوفد النيابي اللبناني دعا ألمانيا للإنضمام إلى دول لقاء باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كيف ستصبح أسعار الإنترنت لدى أوجيرو اذا أقرت الحكومة رفع الأسعار؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كيف ستصبح أسعار الإنترنت لدى أوجيرو اذا أقرت الحكومة رفع الأسعار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أدلّة مهمة جداً جُمعت من مسرح جريمة القرنة السوداء.. وماذا كشفت الافادات في التحقيق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أدلّة مهمة جداً جُمعت من مسرح جريمة القرنة السوداء.. وماذا كشفت الافادات في التحقيق؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:01
عراك ماغي بو غصن مع سيدة تعنّف ابنها.. حقيقة أو مشهد تمثيلي؟
فنّ
05:01
عراك ماغي بو غصن مع سيدة تعنّف ابنها.. حقيقة أو مشهد تمثيلي؟
2
منوعات
14:45
اختفى عندما كان مراهقًا... العثور على إبن الـ25 عامًا على قيد الحياة بعد اختفائه لأكثر من 8 سنوات!
منوعات
14:45
اختفى عندما كان مراهقًا... العثور على إبن الـ25 عامًا على قيد الحياة بعد اختفائه لأكثر من 8 سنوات!
3
خبر عاجل
02:08
انخفاض طفيف بأسعار المحروقات...
خبر عاجل
02:08
انخفاض طفيف بأسعار المحروقات...
4
خبر عاجل
09:49
القضاء الفرنسي يوافق على إلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان ورفاقه
خبر عاجل
09:49
القضاء الفرنسي يوافق على إلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان ورفاقه
5
فنّ
09:09
بعد انتشار فيديو لها وهي تحمي طفلاً من التعنيف على الطريق... هذا ما كشفته ماغي بو غصن! (فيديو)
فنّ
09:09
بعد انتشار فيديو لها وهي تحمي طفلاً من التعنيف على الطريق... هذا ما كشفته ماغي بو غصن! (فيديو)
6
فنّ
01:15
عن عمر يناهز 59 عامًا... الموت يغيب الفنان المصري علاء عبد الخالق
فنّ
01:15
عن عمر يناهز 59 عامًا... الموت يغيب الفنان المصري علاء عبد الخالق
7
خبر عاجل
11:05
وزارة المالية توضح: ما تسلمناه من "ألفاريز أند مارشال" مسودة أولية
خبر عاجل
11:05
وزارة المالية توضح: ما تسلمناه من "ألفاريز أند مارشال" مسودة أولية
8
صحف اليوم
00:46
"الحزب" مُتمسّك بالخَيمتين: "أعلى ما في خيلكم اركبوه" (الجمهورية)
صحف اليوم
00:46
"الحزب" مُتمسّك بالخَيمتين: "أعلى ما في خيلكم اركبوه" (الجمهورية)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More