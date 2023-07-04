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شيخ العقل التقى قائد الجيش ووفدا ممثلا بري وترأس المجلس المذهبي
أخبار لبنان
2023-07-04 | 10:38
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شيخ العقل التقى قائد الجيش ووفدا ممثلا بري وترأس المجلس المذهبي
ترأس شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى اجتماعاً لمجلس ادارة المجلس المذهبي في دار الطائفة - بيروت، وتم البحث بعدد من قضايا المجلس والشؤون الوطنية والعامة.
ورأى المجلس في بيان اثر الاجتماع، أن "استمرار الفراغ الرئاسي يفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ويؤشر الى دخول البلاد في فترة تعطيل مكلفة، تضاعف من الانهيار في مؤسسات الدولة. لذا يدعو المسؤولين الى الحوار، وعدم الرهان على تطورات يمكنها إحداث فارق في المسار العام، والافادة من الاتصالات الدولية والعربية الجارية لرأب صدع الأزمة البنيوية العميقة بروح وطنية مخلصة، بغية الوصول الى صيغة تراعي هواجس الجميع وتحول دون تفويت فرص الإنقاذ والنهوض".
وتقدم المجلس من أهالي بشري بأحرّ التعازي لسقوط شابين من أبنائها، آملا الابتعاد عن الشائعات التي تساهم في تسميم أسس العيش الواحد. ونوه بـ"كل المساعي المبذولة لتطويق الأحداث المؤسفة والوقوف الى جانب الجيش اللبناني وسائر القوى الامنية، بانتظار نتائج التحقيقات القضائية الجارية."
واستنكر العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين في فلسطين المحتلة، معتبراً أنّ ما يجري يشكّل انتهاكاً صارخاً للإنسانية وللمواثيق والقوانين الدولية. ودعا الى موقف عربي ودولي صارم بهذا الخصوص.
ولفت البيان الى أن "المجلس المذهبي تقدم من تيمور جنبلاط بالتهنئة القلبية على انتخابه رئيساً للحزب التقدمي الاشتراكي، متطلّعاً الى قيادته الواعدة التي تعطي الأمل للمستقبل وتحافظ على استمرارية الدور الوطني والعربي لدار المختارة".
لقاءات
وكان شيخ العقل التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون، مقدّماً له التهنئة بعيد الأضحى المبارك على رأس وفد من الضباط، بحضور رئيس الأركان الأسبق رئيس لجنة التواصل في المجلس المذهبي اللواء المتقاعد شوقي المصري، وقاضي المذهب الشيخ غاندي مكارم والمدير العام للمجلس مازن فياض، وعضو المجلس الشيخ سامي عبد الخالق ومدير مشيخة العقل ريّان حسن والمستشار الشيخ دانيال سعيد. وكان اللقاء مناسبة جرى خلالها البحث بالأوضاع العامة وقضايا مطروحة.
وقد رحّب ابي المنى بقائد الجيش، منوّها بالدور الذي يقوم به راهناً وبالمهام المنوطة بالقيادة العسكرية لحفظ الامن وضمان الاستقرار في البلاد. ودعا الى "الاحتضان الوطني المطلوب للجيش وسائر القوى الأمنية، في ظل الظروف القاسية التي تمر بها البلاد".
كما التقى شيخ العقل وفداً من المكتب السياسي لحركة "امل" ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، برئاسة نائب رئيس المكتب الشيخ حسن المصري، وضمّ: النائب أشرف بيضون والسيدين حسن قبلان وعلي عبد الله.
ونقل الوفد تحيات الرئيس بري ومعايدته بعيد الأضحى المبارك والتأكيد على العلاقات الطبيعية في هذا المجال.
وكان اللقاء مناسبة رحّب خلالها أبي المنى بالوفد، شاكراً الرئيس بري على "حرصه الدائم على أفضل العلاقات بين جميع مكوّنات الوطن والذي لا يقوم الا بلقاء أبنائه ووحدتهم وبتضافر جهودهم، لتجاوز الظروف القاسية التي يمرّ بها، والتي تتطلّب من الجميع التحلّي بروح المسؤولية الوطنية والنظر الى ما يفيد الوطن ويصون وحدته في الظرف الراهن".
أخبار لبنان
سامي أبي المنى
جوزاف عون
بري
المجلس المذهبي
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أسرار الصحف 04-07-2023
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