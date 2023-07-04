الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
27
o
الجنوب
26
o
البقاع
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العراب - تحت الحزام
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
27
o
الجنوب
26
o
البقاع
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مولوي ترأس اجتماعا بحث في موضوع مكافحة الحرائق: لن نسمح بقطع الأشجار لتجارة الفحم
أخبار لبنان
2023-07-04 | 11:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مولوي ترأس اجتماعا بحث في موضوع مكافحة الحرائق: لن نسمح بقطع الأشجار لتجارة الفحم
مولوي: نتوجه إلى القضاء اللبناني من أجل التشدد بالعقوبات تجاه مفتعلي الحرائق
ترأس وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي اجتماعا للبحث في موضوع مكافحة الحرائق مع بدء موسم الصيف.
وبعد الاجتماع، قال مولوي: "نحتاج إلى التكامل بين الدولة والبلديات، وبين الدولة والمواطنين للنجاح في العمل، لأن البلديات هي المجالس المحلية الأهلية التي تمثل الناس والأقرب إلى البيئة".
ورأى أن لبنان ليس حجرا، إنما بيئة وغابات، والحرائق تهدد جماله. وقال: "من الضروري الحفاظ على مواردنا الطبيعية في هذه الظروف المالية الصعبة".
أضاف: "نحن نحتاج إلى التكاتف والعمل الجدي للتخفيف من كلفة الحرائق، فضلا عن الاهتمام بالرقابة ومساعدة الأجهزة المختصة لأن كلفتها كبيرة".
وشكر جهاز الاطفاء والجيش الجاهز بطوافاته لإطفاء الحرائق في وقت أقل، معتبرا أن تعاون الأجهزة الأمنية والدفاع المدني والجمعيات الكشفية والأهلية والبلديات ضروري جدا. وقال: أؤكد على البلديات أنه يجب المساعدة، خصوصا أن الكثير من الحرائق مفتعلة".
أضاف: "غاباتنا ثروة، وأحراجنا كذلك، فلن نسمح بقطع الأشجار لتجارة الفحم. وسنعد مشاريع القوانين اللازمة لزيادة العقوبات على مفتعلي الحرائق. نتوجه إلى القضاء اللبناني من أجل التشدد بالعقوبات تجاه مفتعلي الحرائق، الذين يدمرون بيئتنا وجبالنا وأحراجنا".
ودعا إلى التنسيق الكامل مع الوزارة، والتوجه إلى أقرب مركز من الأجهزة المعنية للمساعدة في إطفاء الحرائق. وقال: "لقد أصدرنا دليلا كهيئة إدارة الكوارث، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزع على المحافظين والبلديات لمواجهة خطر حرائق الغابات، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية المختصة".
وطالب "المحافظين بضرورة التشدد مع البلديات للقيام بواجباتها والمتابعة، خصوصا أن القوى الأمنية تقوم بعملها على أكمل وجه".
يذكر أن من حضر الاجتماع هم: المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، عدد من المحافظين، قائد القوات الجوية في الجيش العميد ميشال الصيفي، قائد فوج إطفاء بيروت العميد ماهر العجوز، مدير وحدة إدارة الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين، أمين سر مجلس الأمن المركزي العميد سامي ناصيف، ممثل الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث العقيد غياث مختار، مستشارة الوزير لشؤون البلديات نجوى سويدان فرح، إضافة إلى ضباط من قيادة الجيش والمجلس الأعلى للدفاع وممثلين عن أفواج الإطفاء والدفاع المدني.
أخبار لبنان
مولوي
الحرائق
التالي
أسرار الصحف 04-07-2023
لمساعدة من يلجأ عادة إلى خدمات وزارة الشؤون الإجتماعية... موقع إلكتروني يسهل التواصل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2023-06-26
مولوي: لن نترك شبابنا فريسة للمخدرات واليأس ولبنان ليس ممرا او مصدرا للأذى والشر
أمن وقضاء
2023-06-26
مولوي: لن نترك شبابنا فريسة للمخدرات واليأس ولبنان ليس ممرا او مصدرا للأذى والشر
0
أخبار لبنان
2023-06-24
مولوي في افتتاح سوق الخضار الجديد في طرابلس: لن نسمح لأيادي الشر ان تفتك بلبنان وبعلاقاته العربية
أخبار لبنان
2023-06-24
مولوي في افتتاح سوق الخضار الجديد في طرابلس: لن نسمح لأيادي الشر ان تفتك بلبنان وبعلاقاته العربية
0
أخبار لبنان
2023-06-23
مولوي: لإزالة كافة التعديات على الأملاك العامة الممتدة على الطريق الدولي من مدخل صور من جهة جل البحر - العباسية
أخبار لبنان
2023-06-23
مولوي: لإزالة كافة التعديات على الأملاك العامة الممتدة على الطريق الدولي من مدخل صور من جهة جل البحر - العباسية
0
أخبار دولية
2023-06-11
في كندا... الحرائق تستعر وقد تستمر طوال الصيف
أخبار دولية
2023-06-11
في كندا... الحرائق تستعر وقد تستمر طوال الصيف
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
17:12
قتيلان في حادث سير مروع على طريق عام صور - الناقورة
أخبار لبنان
17:12
قتيلان في حادث سير مروع على طريق عام صور - الناقورة
0
أمن وقضاء
14:37
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... هل تعرفون مكانها؟
أمن وقضاء
14:37
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... هل تعرفون مكانها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
كيف يستفيد لبنان من طاقات واستثمارات المغتربين؟
تقارير نشرة الاخبار
14:04
كيف يستفيد لبنان من طاقات واستثمارات المغتربين؟
0
أخبار لبنان
13:51
وفدٌ من حركة أمل في كليمنصو وتأكيد على العلاقة بين الطرفين واستمرار التعاون في مختلف المجالات
أخبار لبنان
13:51
وفدٌ من حركة أمل في كليمنصو وتأكيد على العلاقة بين الطرفين واستمرار التعاون في مختلف المجالات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
13:13
حجم التداول على منصة "Sayrafa"... كم بلغ اليوم؟
اقتصاد
13:13
حجم التداول على منصة "Sayrafa"... كم بلغ اليوم؟
0
آخر الأخبار
2023-06-21
جلسة مجلس الوزراء: البند المتعلق برفع تعرفة الإتصالات والإنترنت الثابت المتعلق بهيئة أوجيرو لم يُقر
آخر الأخبار
2023-06-21
جلسة مجلس الوزراء: البند المتعلق برفع تعرفة الإتصالات والإنترنت الثابت المتعلق بهيئة أوجيرو لم يُقر
0
امن وقضاء
05:52
وزير العدل عرض شؤونا إدارية مع نقيبة محامي طرابلس
امن وقضاء
05:52
وزير العدل عرض شؤونا إدارية مع نقيبة محامي طرابلس
0
منوعات
2023-05-27
لحظات رعب... راكب يفتح باب الطائرة في الجو! (فيديو)
منوعات
2023-05-27
لحظات رعب... راكب يفتح باب الطائرة في الجو! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
كيف يستفيد لبنان من طاقات واستثمارات المغتربين؟
تقارير نشرة الاخبار
14:04
كيف يستفيد لبنان من طاقات واستثمارات المغتربين؟
0
أخبار لبنان
13:51
وفدٌ من حركة أمل في كليمنصو وتأكيد على العلاقة بين الطرفين واستمرار التعاون في مختلف المجالات
أخبار لبنان
13:51
وفدٌ من حركة أمل في كليمنصو وتأكيد على العلاقة بين الطرفين واستمرار التعاون في مختلف المجالات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بعثة منتخب لبنان للسيدات لكرة السلة تعود الى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بعثة منتخب لبنان للسيدات لكرة السلة تعود الى لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مخيم جنين تاريخ من المواجهات مع الجيش الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مخيم جنين تاريخ من المواجهات مع الجيش الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من أين تدخل الأسلحة الى فلسطين المحتلة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من أين تدخل الأسلحة الى فلسطين المحتلة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
اسرائيل مستمرة في عملية جنين... وحركة حماس ترد في تل ابيب
تقارير نشرة الاخبار
13:44
اسرائيل مستمرة في عملية جنين... وحركة حماس ترد في تل ابيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الوفد النيابي اللبناني دعا ألمانيا للإنضمام إلى دول لقاء باريس
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الوفد النيابي اللبناني دعا ألمانيا للإنضمام إلى دول لقاء باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كيف ستصبح أسعار الإنترنت لدى أوجيرو اذا أقرت الحكومة رفع الأسعار؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كيف ستصبح أسعار الإنترنت لدى أوجيرو اذا أقرت الحكومة رفع الأسعار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أدلّة مهمة جداً جُمعت من مسرح جريمة القرنة السوداء.. وماذا كشفت الافادات في التحقيق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أدلّة مهمة جداً جُمعت من مسرح جريمة القرنة السوداء.. وماذا كشفت الافادات في التحقيق؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:01
عراك ماغي بو غصن مع سيدة تعنّف ابنها.. حقيقة أو مشهد تمثيلي؟
فنّ
05:01
عراك ماغي بو غصن مع سيدة تعنّف ابنها.. حقيقة أو مشهد تمثيلي؟
2
خبر عاجل
02:08
انخفاض طفيف بأسعار المحروقات...
خبر عاجل
02:08
انخفاض طفيف بأسعار المحروقات...
3
فنّ
09:09
بعد انتشار فيديو لها وهي تحمي طفلاً من التعنيف على الطريق... هذا ما كشفته ماغي بو غصن! (فيديو)
فنّ
09:09
بعد انتشار فيديو لها وهي تحمي طفلاً من التعنيف على الطريق... هذا ما كشفته ماغي بو غصن! (فيديو)
4
خبر عاجل
09:49
القضاء الفرنسي يوافق على إلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان ورفاقه
خبر عاجل
09:49
القضاء الفرنسي يوافق على إلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان ورفاقه
5
خبر عاجل
11:05
وزارة المالية توضح: ما تسلمناه من "ألفاريز أند مارشال" مسودة أولية
خبر عاجل
11:05
وزارة المالية توضح: ما تسلمناه من "ألفاريز أند مارشال" مسودة أولية
6
فنّ
01:15
عن عمر يناهز 59 عامًا... الموت يغيب الفنان المصري علاء عبد الخالق
فنّ
01:15
عن عمر يناهز 59 عامًا... الموت يغيب الفنان المصري علاء عبد الخالق
7
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أدلّة مهمة جداً جُمعت من مسرح جريمة القرنة السوداء.. وماذا كشفت الافادات في التحقيق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أدلّة مهمة جداً جُمعت من مسرح جريمة القرنة السوداء.. وماذا كشفت الافادات في التحقيق؟
8
أمن وقضاء
08:36
القاصر فرح فادي فوّاز مفقودة، هل شاهدتموها؟
أمن وقضاء
08:36
القاصر فرح فادي فوّاز مفقودة، هل شاهدتموها؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More