أمام مرفأ بيروت... وقفتان متزامنتان لأهالي ضحايا الانفجار

نفذت أمام مرفأ بيروت، وقفتان متزامنتان لأهالي ضحايا الإنفجار.وقد طالبت جمعية أهالي ضحايا انفجار بيروت باستكمال التحقيقات، مؤكدة أن العدالة آتية لا محال.بدورها، أكدت اللجنة التأسيسية لتجمع أهالي الشهداء والجرحى والمتضررين من انفجار المرفأ، استحالة الوصول إلى الحقيقة والعدالة مع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.